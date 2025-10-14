Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lầu Năm Góc tăng tốc tích trữ 1 tỷ USD đất hiếm

14-10-2025 - 20:30 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực tích trữ khoảng 1 tỷ USD khoáng sản đất hiếm do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc, Financial Times đưa tin.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc chiếm gần 70% sản lượng khoáng sản thiết yếu toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hầu hết các công nghệ và hệ thống vũ khí hiện đại.

Trong một bài báo đăng hôm Chủ nhật (12/10), Financial Times, trích dẫn các hồ sơ công khai của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (DLA), đưa tin rằng Washington tăng tốc đáng kể nỗ lực tích trữ đất hiếm trong những tháng gần đây.

Bài báo dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng giấu tên cho biết Mỹ "chắc chắn đang tìm kiếm thêm, và họ đang làm điều đó một cách có chủ đích và mở rộng, đồng thời tìm kiếm các nguồn quặng mới khác nhau cần thiết cho các sản phẩm quốc phòng".

Theo tờ báo Anh, một số vật liệu mà Lầu Năm Góc hiện đang tìm mua trước đây không có trong danh sách mong muốn của họ.

Financial Times đưa tin, quân đội Mỹ đang tìm mua số coban trị giá tới 500 triệu USD, antimon trị giá tới 245 triệu USD, tantalum trị giá tới 100 triệu USD và scandium trị giá tới 45 triệu USD, cùng nhiều vật liệu khác.

"Những người tham gia thị trường rất ngạc nhiên trước khối lượng mà DLA yêu cầu" , Cristina Belda từ công ty tư vấn Argus Media nói với FT, đồng thời cho biết thêm rằng "nhiều người cho rằng số lượng này là không thực tế, đặc biệt là trong khung thời gian 5 năm được đề xuất".

Thứ Năm tuần trước, Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số khoáng sản chiến lược có công dụng kép trong quân sự, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Theo quy định mới, các công ty nước ngoài phải xin phê duyệt đặc biệt trước khi xuất khẩu hàng hóa có chứa dù chỉ một lượng nhỏ nguyên tố đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng Washington sẽ "áp thuế 100% đối với Trung Quốc, cao hơn bất kỳ mức thuế nào mà họ hiện đang phải trả", bắt đầu từ ngày 1/11. Ông cho biết động thái này là để trả đũa các hạn chế xuất khẩu "cực kỳ hung hăng" của Bắc Kinh.

Theo Phương Anh/ VTC News

VTC News

