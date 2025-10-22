LC Foods Group, Citek hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số quản trị SAP Cloud ERP

LC Foods Group hiện sở hữu chuỗi nhà máy quy mô lớn gồm: LC Foods, KMS Vina, Mekong Aqua Feed, Hoàng Long Seafood và Cadovina Seafood (tiền thân là Cadovimex II) – vận hành theo mô hình 3F (Feed - Farm - Food) từ trang trại đến bàn ăn.

Vận hành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn thuỷ sản, phát triển vùng nuôi thủy sản, đến nhà máy chế biến và thực hiện phân phối sản phẩm trong nước và xuất khẩu, hệ sinh thái của LC Foods cung ứng hơn 400 sản phẩm ra thị trường nội địa, phục vụ hơn 35.000 nhà phân phối và đối tác, đồng thời xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô vận hành đa nhà máy, đa thương hiệu, đa kênh phân phối và đa thị trường, LC Foods quyết định đầu tư chuyển đổi số với SAP Cloud ERP - nền tảng quản trị tiên tiến hàng đầu thế giới nhằm xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, tự động hóa quy trình và kết nối xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị.

Phát biểu tại lễ ký kết và khởi động dự án chuyển đổi số, ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc thường trực LC Foods Group cho biết: "Ngành thực phẩm đòi hỏi sự chính xác và minh bạch ở mọi khâu, từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Với sứ mệnh kiến tạo bữa ăn hiện đại thông qua thực phẩm hội tụ đủ 5 tiêu chí: an toàn, ngon, dinh dưỡng, tiện lợi và phong cách, LC Foods Group xác định: công nghệ chính là trụ cột nâng tầm năng lực vận hành và đảm bảo phát triển bền vững trong ngành thực phẩm chế biến. Vì vậy, tập đoàn quyết định đầu tư chuyển đổi số với SAP S/4HANA Public Cloud - nền tảng quản trị thông minh, hợp nhất toàn bộ chuỗi giá trị theo thời gian thực, giúp kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng ở chuẩn quốc tế".

Ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc thường trực LC Foods Group phát biểu tại Lễ Khởi động dự án chuyển đổi số

Giữa bối cảnh thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng biến động mạnh, các doanh nghiệp trong ngành đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức mới: biến động giá nguyên liệu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG ngày càng nghiêm ngặt và áp lực đổi mới sản phẩm liên tục để theo kịp xu hướng. Chuỗi cung ứng của ngành thực phẩm tiêu dùng vốn phức tạp, từ vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, hệ thống kho, vận tải đến kênh phân phối với hàng chục nghìn điểm bán, đòi hỏi doanh nghiệp có quy trình vận hành tinh gọn, minh bạch và được quản lý theo thời gian thực.

Trong hành trình 15 năm hình thành và phát triển, LC Foods Group từng bước thực hiện chuyển đổi số từ ứng dụng phần mềm HR quản lý hơn 5.500 nhân sự, hệ thống Paperless kết hợp chữ ký số nhằm giảm thiểu sử dụng giấy cho đến hệ thống ERP cũ (SAP Business One).

Đến năm 2025, ban lãnh đạo quyết định nâng cấp, đầu tư vào hệ thống quản trị SAP S/4HANA Public Cloud. Tập đoàn LC Foods chọn Citek là đơn vị tư vấn và triển khai dự án chuyển đổi số quản trị toàn diện với SAP Cloud ERP theo tiêu chuẩn quản trị quốc tế ngành thực phẩm - tiêu dùng. Dự án nhằm mục tiêu xây dựng cấu trúc tổ chức linh hoạt, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ quản trị tồn kho, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng đến tài chính, bán hàng trên cùng một nền tảng duy nhất. Đây là bước tiến chiến lược giúp LC Foods phát triển theo hướng hiệu quả, minh bạch và sẵn sàng bứt phá trên thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek cho biết: "LC Foods Group là doanh nghiệp có định hướng rõ ràng về phát triển bền vững và quản trị minh bạch. Khi nền tảng SAP Cloud ERP chính thức vận hành, LC Foods sẽ sở hữu một hệ thống quản trị thống nhất gồm dữ liệu - quy trình - con người - công nghệ, vận hành liền mạch và liên tục tạo giá trị. Việc đầu tư SAP Cloud ERP không chỉ là một dự án công nghệ, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quản trị, gia tăng lợi thế cạnh tranh và hướng đến phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng trong và ngoài nước".

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác

Song song với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, LC Foods Group đầu tư mạnh vào công nghệ hiện đại trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng và sự minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ nguyên liệu sơ khởi đến thành phẩm trên bàn ăn. Sản phẩm LC Foods tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như HACCP, BRC, FSSC 22000, Global G.A.P, IFS….

Việc đầu tư ứng dụng SAP Cloud ERP góp phần giúp LC Foods tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc, thể hiện cam kết về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững theo định hướng ESG (Environmental - Social - Governance). Hệ thống SAP Cloud ERP cũng là nền tảng quan trọng hướng tới ứng dụng AI trong quản trị vận hành, dự báo nhu cầu và tối ưu hiệu suất trong tương lai.

Ban lãnh đạo và ban dự án LC Foods Group, Citek, đại diện SAP Việt Nam chúc mừng khởi động dự án

Citek là SAP Platinum Partner - đối tác cấp cao nhất của hãng SAP tại Việt Nam. Đến nay, Citek là đơn vị tiên phong tại Việt Nam tư vấn và triển khai thành công bộ giải pháp SAP Cloud ERP, dẫn dắt các lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Tiêu dùng, Thực phẩm và Đồ uống, Thương mại, Công nghệ cao… cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI. Sở hữu bộ giải pháp chuyển đổi số cho đa dạng lĩnh vực được SAP Global chứng nhận, Citek đã tư vấn và triển khai thành công SAP S/4HANA cho các doanh nghiệp từ quy mô vừa đến lớn như: Thành Ngọc Food, Sa Giang, Dầu Tường An, Thủy sản Hải Nam, Uniben, Gỗ An Cường, Thủy sản Minh Phú, Thép Hoà Phát Dung Quất, Cadivi, Gelex Electric, Digiworld, Điện Máy Chợ Lớn, Heineken, Honda, Friwo, …