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Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt

| | Lifestyle

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt

Cặp đôi cực kỳ kín tiếng, không cập nhật nhiều thông tin về đám cưới.

Những ngày gần đây, làng bóng đá Việt liên tục đón tin vui. Sau khi cầu thủ Văn Thanh và vợ Bích Hạnh tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, Phan Tuấn Tài làm lễ dạm ngõ với Đoan Tâm, tối 21/6, Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang cũng chính thức tổ chức hôn lễ.

Cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng, gần như không cập nhật nhiều thông tin hay hình ảnh về ngày trọng đại. Những khoảnh khắc hiếm hoi từ lễ cưới được MC Huyền Trang Mù Tạt chia sẻ trên mạng xã hội. Cô cùng chồng là cầu thủ Đức Huy có mặt để chúc mừng đôi bạn thân.

Kèm hình ảnh tại hôn lễ, Huyền Trang viết: “Team 93 - 95. Thế mà lại hay… Mừng hạnh phúc đôi bạn nhé!”.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 1.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 2.

Vợ chồng Huyền Trang - Đức Huy tại đám cưới Xuân Trường - Nhuệ Giang (Ảnh: Nguyễn Huyền Trang)

Trong đoạn video được đăng tải, Nhuệ Giang xúc động khi được bố dắt tay tiến vào lễ đường. Cô dâu liên tục lau nước mắt, trong khi Xuân Trường đứng chờ ở phía trước.

Đáng chú ý, con gái của cặp đôi - bé Little Daisy - cũng xuất hiện trong ngày đặc biệt của bố mẹ với nhiệm vụ mang nhẫn cưới lên sân khấu. Sau đó cả gia đình lưu lại những khoảnh khắc dễ thương trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 3.

Nhuệ Giang khóc nức nở khi được bố đưa lên lễ đường (Ảnh chụp màn hình/ Nguyễn Huyền Trang)

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 4.

Xuân Trường bước đến giúp vợ nâng váy và nghe lời chúc phúc của bố vợ (Ảnh chụp màn hình/ Nguyễn Huyền Trang)

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 5.

Gia đình nhỏ của Xuân Trường - Nhuệ Giang (Ảnh chụp màn hình/ Nguyễn Huyền Trang)

Lương Xuân Trường sinh năm 1995, trong khi Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn chồng 2 tuổi. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội vào tháng 4/2021, trong phạm vi gia đình và những người thân thiết. Đến năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng, tên thân mật là Little Daisy.

Dù đã có một mái ấm nhỏ và đồng hành với nhau nhiều năm, lịch thi đấu, những thay đổi trong sự nghiệp bóng đá cũng như các dự án kinh doanh khiến hôn lễ chính thức được lùi lại đến mùa hè năm nay.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 6.

Cặp đôi tổ chức đám hỏi từ năm 2021

Nếu Xuân Trường đã quen mặt với công chúng thì Nhuệ Giang kín đáo hơn. Cô từng theo học tại Đại học RMIT, sau đó có thời gian làm việc tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài.

Hiện tại, Nhuệ Giang trực tiếp đồng hành cùng Xuân Trường trong dự án Trung tâm phục hồi chấn thương IRC do nam cầu thủ đồng sáng lập. Cô giữ vai trò Giám đốc vận hành, phụ trách công việc quản lý và phát triển hoạt động của trung tâm.

Năm 2023, tại sự kiện khai trương cơ sở mới của IRC, Xuân Trường từng chia sẻ về vai trò của gia đình trong hành trình sự nghiệp của mình. Nam tiền vệ nói rằng vợ không chỉ là người lắng nghe những câu chuyện liên quan đến bóng đá hay kinh doanh, mà còn là người trực tiếp tham gia vận hành dự án.

“Em tin rằng mọi người ở đây đều đồng ý rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất mà mình có được trên chặng đường sự nghiệp.

Bà xã của em luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, công việc trong bóng đá, công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương. Không chỉ là một người đứng ở ngoài nhìn vào những gì mà em đang đi mà Giang - vợ của em cũng đang tham gia vận hành trung tâm ở Hà Nội” , Xuân Trường từng nói.

Sau khi có con, Xuân Trường thoải mái hơn đôi chút trong việc bày tỏ tình cảm với vợ con. Sinh nhật Nhuệ Giang năm 2023, anh từng đăng ảnh vợ cùng lời nhắn ngắn gọn: “Birthday girl. I love you”.

Thời gian gần đây, nam cầu thủ cũng chia sẻ hình ảnh vợ con trong chuyến đi Đà Lạt. Những lần xuất hiện ít ỏi ấy vẫn đủ để người hâm mộ nhận ra một Xuân Trường bớt lạnh lùng như hình ảnh trên sân cỏ, nhiều hơn sự dịu dàng của một người chồng, người bố.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 7.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 8.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 9.

Lễ cưới Xuân Trường và Nhuệ Giang sau 5 năm đám hỏi: Cô dâu khóc nức nở, con gái được giao trọng trách đặc biệt- Ảnh 10.

Một số hình ảnh của gia đình Xuân Trường (Ảnh: Lương Xuân Trường)

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Theo S.A

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