Lễ kick-off tổ hợp shophouse đa công năng New Orchard Thái Nguyên

Với slogan "Giao thương thịnh vượng – Sống chuẩn thời thượng", New Orchard Thái Nguyên được kỳ vọng trở thành biểu tượng thương mại – dịch vụ mới, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị công nghiệp Thái Nguyên.

Thái Nguyên vốn được biết đến là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp của miền Bắc với sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế như Samsung, Foxconn, Luxshare… Theo thống kê, mỗi năm Thái Nguyên đón thêm hàng chục nghìn lao động mới, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… Tầng lớp dân cư đô thị trẻ có thu nhập ổn định, nhu cầu tiêu dùng cao cấp ngày càng gia tăng. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các mô hình BĐS thương mại hiện đại, đặc biệt là khu vực lân cận các KCN trọng điểm của tỉnh.

Trong khi công nghiệp phát triển mạnh mẽ, hạ tầng thương mại – dịch vụ của Thái Nguyên lại chưa theo kịp. Ngoài Vincom Plaza và GO! Thái Nguyên tại trung tâm thành phố cũ, các khu vực đô thị lân cận KCN vẫn thiếu vắng một "điểm đến" mua sắm, giải trí, ẩm thực hiện đại. Sự xuất hiện của dự án New Orchard được ví như viên kim cương sáng giá đặt giữa tâm điểm của 4 KCN lớn: KCN Sông Công 1, Sông Công 2, KCN Điềm Thuỵ và KCN Yên Bình. Đây cũng là thời điểm "vàng" để tổ hợp thương mại dịch vụ New Orchard tiên phong trở thành "Vincom Plaza thứ hai" của Thái Nguyên.

Won Direct trao Giấy chứng nhận đại lý phân phối chính thức

Nhờ sức hút nội tại của dự án, sự kiện kick-off New Orchard Thái Nguyên với chủ đề "Khai mở viên kim cương" đã hội tụ hơn 300 chiến binh sales tinh hoa cùng tham dự và hợp lực thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết. Sự kiện cũng chứng kiến màn ký kết hợp tác giữa đơn vị phát triển Won Direct, chủ đầu tư cùng 12 đại lý phân phối chính thức.

Những thông tin đắt giá về quy hoạch và chính sách lần đầu được hé lộ tại sự kiện đã đẩy không khí của buổi lễ lên cao trào. Kể từ dấu mốc quan trọng này, hành trình chinh phục tâm điểm đầu tư của thị trường BĐS Thái Nguyên chính thức được khai mở: 12 đại lý sẽ chính thức trở thành cánh tay nối dài của chủ đầu tư và Won Direct cùng giới thiệu, chia sẻ các lợi thế của tổ hợp shophouse đa công năng New Orchard tới các khách hàng.

12 đại lý phân phối chính thức bước vào hành trình khai mở viên kim cương New Orchard

Bằng nhiều hình ảnh trực quan và thông tin đa chiều, mọi khía cạnh của dự án đều được đại diện Won Direct phân tích kỹ lưỡng. Tại sự kiện, bà Phan Thị Ngọc Lan chia sẻ: "Dự án New Orchard lấy cảm hứng từ con đường Orchard Road của Singapore, vốn là trung tâm mua sắm, giải trí với tràn ngập các tụ điểm giải trí, ăn uống, vui chơi. Việc đi tiên phong trong phân khúc thương mại – dịch vụ tại một thị trường đang bùng nổ công nghiệp giúp dự án sở hữu lợi thế "người dẫn đầu". Cộng hưởng kép giữa xu hướng dịch chuyển dân cư về các đô thị vệ tinh và làn sóng thu hút lao động, chuyên gia quốc tế tại Thái Nguyên, dự án hội tụ đầy đủ công năng thương mại – dịch vụ như New Ochard sẽ được hấp thụ mạnh mẽ."

Bà Phan Ngọc Lan – Giám đốc dự án Won Direct phân tích tiềm năng dự án

New Orchard hiện là dự án tiên phong trong khu vực được quy hoạch bài bản với sự kết hợp của trung tâm thương mại (TTTM) rộng hơn 3000 m2 và chuỗi shophouse cao cấp, mang đến tiềm năng kinh doanh đa dạng từ cho thuê lưu trú, nhà ở, dịch vụ để phục vụ lượng lao động lớn. Với số lượng 45 căn hộ shophouse hữu hạn, thiết kế hiện đại đa công năng, tỷ lệ lấp đầy khi kinh doanh tại đây là một bài toán không khó để dự đoán kết quả. Đây cũng là dự án có pháp lý rõ ràng và sở hữu sổ đỏ lâu dài.

