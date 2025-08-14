Lễ ký kết hợp tác dự án E.City Tân Đức – giữa DKRS miền Bắc & Tập đoàn Tân Tạo

Mở rộng mạng lưới phân phối – Gia tăng giá trị phát triển bền vững

Lễ ký kết có sự tham gia của đại diện Tập đoàn Tân Tạo – bà Phan Thị Thuỳ Ly, Giám đốc Ban QLDA, phụ trách dự án E.City Tân Đức; cùng đại diện DKRS Miền Bắc - bà Trịnh Cẩm Thương, Giám đốc, đơn vị đồng hành chiến lược. Sự kiện hướng tới mục tiêu đưa dự án E.City Tân Đức tiếp cận sâu rộng đến thị trường miền Bắc và các vùng kinh tế trọng điểm.

Pháp lý hoàn chỉnh – Quy hoạch hiện đại – Tầm nhìn dài hạn

Dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết và đủ điều kiện thương mại hóa theo quy định pháp luật.

Ông Hoà Quang Trung - Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Tân Tạo phát biểu: "E.City Tân Đức không chỉ là một khu đô thị mới với hạ tầng đồng bộ, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển đô thị gắn với yếu tố công nghiệp và môi trường sống bền vững. Đây sẽ là nơi an cư lý tưởng và điểm đến đầu tư sáng giá trong dài hạn.

Vị trí chiến lược – Tâm điểm kết nối vùng

Tọa lạc tại trung tâm xã Đức Hòa, Tây Ninh – vùng giáp ranh TP.HCM – dự án sở hữu lợi thế kết nối hạ tầng vượt trội với các tuyến đường: ĐT 824, ĐT 830, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành. Dân cư chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển đến trung tâm TP.HCM.

E.City Tân Đức được quy hoạch như một "thành phố văn hóa – tri thức", tích hợp trường học, bệnh viện, khu giải trí và tiện ích hoàn thiện phục vụ toàn diện nhu cầu cư dân.

Đánh giá cao từ DKRS Miền Bắc

Tại sự kiện, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc DKRS Miền Bắc – đã trình bày chiến lược kinh doanh, mô hình phát triển đô thị tích hợp và đánh giá cao sức hút đầu tư của E.City Tân Đức, nhất là trong bối cảnh thị trường đang chuyển hướng theo hướng bền vững.

Sự hợp tác không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh, mà còn là diễn đàn kết nối giữa chuyên gia, môi giới và nhà phát triển—với mục tiêu phát triển bất động sản minh bạch, hiệu quả và lâu dài.

Khởi đầu mạnh mẽ – Đồng hành dài hạn

Lễ ký kết kết thúc trong không khí trang trọng, chuyên nghiệp và đầy kỳ vọng. Đây được đánh giá là cú hích mạnh cho hành trình phát triển của dự án E.City Tân Đức – được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu đô thị vệ tinh tiêu biểu tại phía Nam trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

Website: https://dkrsmienbac.com/

Hotline: 098501 5555

Email: hotro@dkrs.com.vn