Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án giữa Bắc Giang Land và Max Thăng Long

Đặc biệt tại tỉnh Bắc Ninh sau sát nhập, sự xuất hiện của những ông lớn cùng chuỗi dự án mang tầm vóc biểu tượng đang mang đến những tín hiệu tích cực, thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây phát triển mạnh mẽ, kiến tạo diện mạo đô thị ngày càng năng động, hiện đại và đẳng cấp hơn.

Ngày 18/08 vừa qua tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Bất động sản đã diễn ra giữa công ty cổ phần Bất động sản Bắc Giang Land và Công ty cổ phần bất động sản Max Thăng Long. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược ra mắt dự án Hyde Park Bắc Giang tới thị trường và bước đầu thực hiện mục tiêu phát triển những đô thị động lực của Bắc Giang Land.

Cú bắt tay vững mạnh giữa hai đơn vị bất động sản uy tín

Giữa không khí trang trọng, buổi lễ đánh dấu bước tiến vững mạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu lĩnh vực bất động sản. Trải qua gần hai thập kỷ đồng hành cùng thị trường, Max Thăng Long đã khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín, quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng tham gia phát triển và quản lý hàng trăm dự án trải dài khắp cả nước.

Bắc Giang Land tin tưởng lựa chọn Max Thăng Long là đối tác đồng hành chiến lược, góp phần đưa Hyde Park Bắc Giang – Dự án tiên phong trong chuỗi "Bất động sản động lực" đến gần hơn với khách hàng.

Tại sự kiện, Bắc Giang Land bày tỏ niềm tin khi quyết định lựa chọn Max Thăng Long làm đơn vị phát triển dự án Hyde Park Bắc Giang, xuất phát từ uy tín và kinh nghiệm đã được bảo chứng qua hàng loạt dự án tiêu biểu và thành công vang dội trên thị trường: "Chúng tôi tin tưởng Max Thăng Long sẽ là đối tác đồng hành chiến lược, góp phần đưa Hyde Park Bắc Giang – Dự án tiên phong trong chuỗi "Bất động sản động lực" của chúng tôi đến gần hơn với khách hàng, nắm bắt trọn vẹn cơ hội của thị trường giai đoạn 2025 – 2026," - Bà Bùi Thị Minh Nguyệt – Giám đốc Bắc Giang Land nhấn mạnh.

Hyde Park Bắc Giang - Khu đô thị kiến tạo đa cực tại trung tâm Bắc Ninh (mới)

Hyde Park Bắc Giang tọa lạc tại tâm điểm trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh, là dự án chiến lược của Bắc Giang Land trong thời điểm chuyển mình lịch sử của cả vùng Kinh Bắc. Nằm trên trục kết nối các khu vực trọng yếu về hành chính, thương mại và văn hóa, dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của từ sự giao thương và giao thoa mạnh mẽ.

Bên bờ dòng sông Thương biểu tượng, tại khu vực được bao quanh bởi các trục đường huyết mạch như Trần Danh Tuyên, Võ Văn Kiệt, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Hyde Park Bắc Giang được tích hợp đầy đủ các tiện ích ngoại khu về hành chính, giáo dục, y tế, thể thao, giải trí, ẩm thực và mua sắm. Kết hợp cùng hệ thống tiện ích nội khu với công viên, hồ nước, cảnh quan cây xanh được quy hoạch bài bản, tất cả tạo nên một sản phẩm bất động sản khác biệt, vừa đáp ứng nhu cầu an cư chuẩn mực, vừa mang tiềm năng đầu tư bền vững.

Phối cảnh dự án Hyde Park Bắc Giang.

Lấy cảm hứng từ Hyde Park – trái tim xanh trứ danh của London, dưới bàn tay của các kiến trúc sư tài ba, Hyde Park Bắc Giang được dung hòa bởi nét tinh xảo của kiến trúc tân cổ điển và phong vị hiện đại, góp phần nâng tầm diện mạo và chuẩn sống đô thị của cả khu vực trung tâm tỉnh Bắc Ninh mới.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án biểu tượng: Từ vị trí chiến lược, không gian sinh thái đầy giá trị, đến tầm nhìn dẫn dắt xu hướng sống, Hyde Park Bắc Giang hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Bắc Ninh, góp phần xây dựng "Siêu thủ phủ công nghiệp phía Bắc" trong giai đoạn bứt phá bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

