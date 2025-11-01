Lễ ký kết với các đại lý phân phối dự án Vera Diamond City Quảng Ninh

Ngày 30/10/2025, tại phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh), Chủ đầu tư Vinaconex đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Vera Diamond City, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn thương mại hóa dự án đô thị nằm tại trung tâm kinh tế cửa khẩu sôi động khu vực phía Bắc.

Sự kiện mở đầu cho chiến lược hợp tác mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm bất động sản của Vinaconex, hướng đến việc đưa các sản phẩm chất lượng tiếp cận sâu rộng hơn tới thị trường và khách hàng trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, 5 đại lý F1 đầu tiên chính thức đồng hành cùng Vinaconex trong hành trình này bao gồm Công ty CP BĐS T-Land, Công ty TNHH MTV Nhật Minh Land, Công ty CP Đầu tư Bắc Đô, Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Midland và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS SGO.

T – Land đã trở thành đối tác phân phối chiến lược tại Vera Diamond City

SGO Land tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng dự án

MIDLAND, một trong những đại lý phân phối uy tín chính thức tại khu đô thị Vera Diamond City

Vinaconex và Công ty CP Đầu tư Bắc Đô ký kết đại lý phân phối chính thức tại Vera Diamond City

Theo thỏa thuận, 5 đại lý F1 đầu tiên chính thức đồng hành cùng Vinaconex trong hành trình này bao gồm Công ty CP BĐS T-Land, Công ty TNHH MTV Nhật Minh Land, Công ty CP Đầu tư Bắc Đô, Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Midland và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS SGO.

Sức hút mạnh mẽ của Vera Diamond City đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều đối tác, và danh sách đại lý chiến lược chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Sự hợp tác giữa Vinaconex và các đại lý không chỉ góp phần đưa dự án đến gần hơn với khách hàng tiềm năng, mà còn thể hiện tầm nhìn của Vinaconex trong việc kiến tạo hệ sinh thái bất động sản hiện đại, bền vững và mang giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Cổ phần Vinaconex nhấn mạnh việc hợp tác với các đại lý chiến lược không chỉ là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dự án Vera Diamond City mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vinaconex trong hành trình kiến tạo một đô thị hiện đại, biểu tượng mới của sự phồn vinh và đẳng cấp sống tại Móng Cái.

Vera Diamond City do chủ đầu tư VINACONEX tâm huyết kiến tạo được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đầu tư, tích sản lâu dài

Theo ông Dương Văn Mậu, Vera Diamond City không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là tuyên ngôn về chất lượng, tầm nhìn và khát vọng của Vinaconex trong sứ mệnh xây dựng những không gian sống chất lượng cao, mang dấu ấn riêng về đẳng cấp, bền vững và giá trị nhân văn. Chính tinh thần tiên phong và định hướng phát triển dài hạn ấy đã trở thành nền tảng để Vinaconex khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, không khí sự kiện tiếp tục được hâm nóng với giải đấu thể thao Vera Pickleball Open 2025 – Kết nối thành công được tổ chức ngay tại Khu tiện ích thể thao của dự án Vera Diamond City.

Ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty CP Vinaconex trao giải cho các đội thi đấu đạt thành tích xuất sắc tại Giải đấu Vera Pickleball Open 2025

Theo ông Dương Văn Mậu, thông qua hoạt động này, Vinaconex mong muốn mang đến một sân chơi lành mạnh để các đối tác, nhân viên và khách mời giao lưu, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần đoàn kết – hợp tác – phát triển, đúng với thông điệp "Kết nối thành công" mà Tổng công ty luôn hướng tới.

Sự kiện ký kết hợp tác và giải đấu thể thao đã khép lại trong không khí hứng khởi, mở ra một hành trình hợp tác đầy hứa hẹn giữa Vinaconex và các đối tác chiến lược, hướng tới mục tiêu thành công – thịnh vượng – phát triển bền vững tại Móng Cái, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Vinaconex trong việc nâng tầm giá trị sống và phát triển cộng đồng đô thị hiện đại nơi vùng biên năng động.

Tọa lạc tại trung tâm phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, Vera Diamond City, khu đô thị 48,8ha do Vinaconex đầu tư được quy hoạch hiện đại, đồng bộ cung cấp các sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại và nhà ở thấp tầng và hệ thống tiện ích cao cấp như công viên, hồ điều hòa, khu thể thao, bể bơi và cảnh quan mở. Hướng tới trở thành thành khu đô thị kiểu mẫu vùng Đông Bắc, dự án mang đến không gian sống văn minh và cơ hội đầu tư bền vững trong bối cảnh Quảng Ninh bứt phá về hạ tầng và kinh tế.

Vinaconex, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp và phát triển bất động sản với bề dày gần bốn thập kỷ phát triển đã ghi dấu ấn qua nhiều công trình trọng điểm quốc gia từ dân dụng, công nghiệp đến hạ tầng giao thông, hạ tầng hàng không. Không chỉ là nhà thầu uy tín, Vinaconex còn tiên phong kiến tạo những khu đô thị hiện đại, bền vững, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Việt Nam.

Hotline: Chủ Đầu tư: 0866942388; Nhật Minh Land: 0963110555; T- Land: 0917982889; SGO Land: 0862839299; Midland: 0779189189; Bắc Đô: 0988036868;