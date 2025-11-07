Leeds Beckett MBA - Bước đệm vươn tầm sự nghiệp toàn cầu cho nhà quản lý Việt

Kinh tế toàn cầu hóa kết hợp với chuyển đổi số khiến mô hình kinh doanh, chuỗi cung ứng và hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi. Cơ hội và rủi ro xuất hiện nhanh hơn bao giờ hết, buộc các nhà lãnh đạo phải ra quyết định dựa trên dữ liệu, khung phân tích và tư duy hệ thống, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Chính vì vậy, ngày càng nhiều doanh nhân và nhà quản lý lựa chọn theo học các chương trình MBA quốc tế để hệ thống hóa kiến thức, tiếp cận phương pháp quản trị chuẩn mực và tư duy toàn cầu, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế.

Trong số đó, Leeds Beckett MBA - chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết quốc tế của Trường Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) do Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) triển khai tại Việt Nam - đang thu hút nhiều học viên nhờ tính thực tiễn và giá trị toàn cầu của tấm bằng.

Hệ thống hóa kiến thức quản trị bài bản theo chuẩn quốc tế

Chị Đặng Thị Châu Ngọc, Quản lý Vận hành và Chiến lược tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo, cho biết hơn 10 năm giữ chức vụ quản lý tại các công ty công nghệ giúp chị tích lũy nhiều kinh nghiệm nhưng kiến thức có phần rời rạc. Chính vì lẽ đó, chị Ngọc đã lựa chọn học Leeds Beckett MBA để hệ thống lại toàn bộ tri thức quản trị cho bản thân bằng phương pháp luận quốc tế, tạo nền tảng bứt phá khỏi lối tư duy cũ.

Với khung chương trình được chuyển giao nguyên bản từ giáo trình của trường Trường Đại học Leeds Beckett (Anh Quốc), Leeds Beckett MBA giúp người học hệ thống hóa kiến thức quản trị tinh gọn trong 7 học phần và 1 dự án tư vấn doanh nghiệp. Song song với đó, chương trình đào tạo tại Việt Nam còn kết hợp các bài tập tình huống (case study) từ những doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt, đảm bảo trang bị cho học viên các kiến thức về quản trị kinh doanh quốc tế mà còn có sự am hiểu về hoạt động kinh doanh trong nước.

Rèn luyện năng lực lãnh đạo thích ứng toàn cầu

Leeds Beckett MBA tập trung phát triển toàn diện ba nhóm năng lực cốt lõi gồm: kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực trọng yếu của quản trị doanh nghiệp như: tài chính, nhân sự, vận hành; kỹ năng quản trị con người nhằm xây dựng đội ngũ vững mạnh và kỹ năng tư duy chiến lược, nhìn nhận vấn đề đa chiều để ra định hướng dài hạn.

Một buổi học của học viên Leeds Beckett MBA tại Đà Nẵng.

Chương trình được triển khai đào tạo theo phương pháp ứng dụng và học qua tình huống thực tế, khuyến khích học viên chủ động phân tích, thảo luận và rút ra bài học để áp dụng ngay vào công việc. Cách tiếp cận này giúp học viên không chỉ hiểu lý thuyết mà còn hình thành năng lực giải quyết vấn đề trong bối cảnh kinh doanh biến động.

Cùng với đó, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, trong đó có các lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn thuộc Top VNR500, học viên được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và năng lực tư duy chiến lược, sẵn sàng bứt phá trong sự nghiệp.

Bằng cấp quốc tế - nền tảng bứt phá sự nghiệp

Leeds Beckett MBA là chương trình liên kết quốc tế được Trường Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) cấp bằng trực tiếp, có giá trị toàn cầu và được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận. Theo bà Sujana Shafique, phụ trách chương trình, học viên sẽ được cung cấp tài liệu học tập và phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế. "Bằng MBA của Leeds Beckett được kiểm định qua 3 lần nghiêm ngặt. Điều này giúp tấm bằng trở thành công cụ có giá trị lớn đối với việc phát triển sự nghiệp của mỗi học viên", bà Shafique nhấn mạnh.

Anh Chu Thái Hoàng, Quản lý tại Digiworld, nhận định: "Tôi chọn Leeds Beckett MBA vì uy tín của bằng cấp và chất lượng đào tạo. Tôi cũng mong muốn mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao thương hiệu cá nhân - những yếu tố quan trọng giúp tiến xa hơn trong sự nghiệp."

Leeds Beckett MBA hiện đang tuyển sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, dành chuyên viên, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và chuyên gia đang tìm kiếm nền tảng quản trị chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, trước các kỳ khai giảng, Leeds Beckett MBA triển khai các đợt phỏng vấn học bổng với mức hỗ trợ học phí lên đến hơn 110 triệu đồng cho các ứng viên xuất sắc.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây hoặc qua hotline 0936 235 609.