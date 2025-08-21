Legend Fest Đà Nẵng: Dấu ấn của Regal Group trong hành trình kiến tạo trải nghiệm sống đẳng cấp

Sự kiện không chỉ khuấy động tinh thần giới trẻ mà còn khẳng định tầm nhìn của Regal Group: bất động sản không chỉ là công trình, mà còn là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng tinh hoa.

Những con số "biết nói" tại Legend Fest Đà Nẵng

Hơn cả một lễ hội âm nhạc đơn thuần, Legend Fest Day 2 đã thực sự trở thành một "cơn địa chấn" tại Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả mà còn thiết lập những kỷ lục mới, được minh chứng rõ ràng qua các con số biết nói.

Sân khấu 360 độ tiên phong tại Việt Nam với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hiệu ứng chuyển động đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn tại mọi góc nhìn. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa – Thể thao Tiên Sơn, phủ kín mọi khán đài. Gần 50 tiết mục được trình diễn, từ các bản hit quốc dân đến sản phẩm mới ra mắt, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. 11 nghệ sĩ đình đám hiện đang là gương mặt được giới trẻ yêu thích, đã cùng hội tụ và mang đến gần 5 giờ đồng hồ trình diễn liên tục. Và Top 1 sự kiện âm nhạc hot trên Social Trend.

Legend Fest nhận được sự quan tâm trên Bảng xếp hạng chủ đề đang hot trên mạng xã hội.

Với thông điệp "Tinh hoa trên nền di sản", Legend Fest 2025 không chỉ kể lại hành trình kiến tạo nên những giá trị bền vững của văn hóa Việt thông qua âm nhạc của nghệ sĩ mà còn đan xen 2 tiết mục múa "Di sản" cùng "Chuyển hóa & Lan tỏa" khiến hơn 10.000 khán giả phải "rung động" mọi giác quan.

Sân khấu 360 độ, bao xung quanh là 10.000 khán giả cùng hòa nhịp cảm xúc

Mang bản sắc địa phương, cảm xúc và công nghệ vào từng phần trình diễn

Legend Fest không chạy theo mô-típ "đại nhạc hội giải trí" thông thường, mà được dàn dựng với tinh thần kể chuyện – một hành trình cảm xúc đi qua nhiều lát cắt của âm nhạc Việt hiện đại. Xuyên suốt đêm nhạc, khán giả đã được chiêu đãi một bữa tiệc "đã tai, mãn nhãn" với những màn trình diễn đỉnh cao. Mở màn đầy mộng mơ, Phương Mỹ Chi tựa "chị Hằng" giáng trần với "Buôn Trăng", "Vũ Trụ Có Anh", khiến cả khán đài đồng thanh hát theo.

Phương Mỹ Chi tỏa sáng đầy rực rỡ giữa không gian 360 độ của sân khấu xoay.

Không khí lập tức được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của dàn rapper cá tính. MANBO biến sân khấu thành club khổng lồ, Pháp Kiều "slay" hết cỡ với thần thái sắc lẹm và xử lý tình huống cực khéo. Negav không chỉ khoe visual điển trai mà còn "chơi lớn" khi lần đầu hát live ca khúc mới toanh "One More Night". HURRYKNG lúc thì khiến fan thổn thức với high note day dứt, lúc lại làm không khí nóng trở lại với "Airplane Mode".

Pháp Kiều "slay" hết cỡ

Những giọng ca nội lực như Orange với "Khi Em Lớn", Captain Boy với bản mashup "Chân thành & Ừ thì chia tay" hay RHYDER với màn "nhá hàng" ca khúc mới đã chạm đến trái tim người nghe. Trong khi đó, Dương Domic lại mang đến không gian lãng tử cùng cây đàn guitar.

RHYDER "đốn tim" khán giả bời visual và giọng ca đầy cảm xúc.

Càng về cuối, năng lượng càng bùng nổ. Quang Hùng MasterD khiến cả khán đài lắc lư với "Thủy triều", "Dễ đến dễ đi".

"Tổng tài" Quang Hùng MasterD với sức hút khó cưỡng cùng những bài hát quốc dân của mình

Và khoảnh khắc được mong chờ nhất, khi HIEUTHUHAI bước ra, cả Cung Thể thao như muốn "nổ tung". Loạt hit quốc dân của anh chàng đã khiến khán giả không thể ngồi yên.

Cái kết đẹp của đêm nhạc là khi GERDNANG (HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG) cùng Pháp Kiều tái hợp trong bản hit "WALK", khép lại một đêm diễn lịch sử, để lại dư âm khó quên trong lòng hàng ngàn khán giả Đà Nẵng.

Legend Fest 2025 – nơi để "cháy" hết mình, để sống trong cảm xúc hiếm có và lưu giữ những kỷ niệm khó quên

Khác với nhiều lễ hội mang tính thương mại, Legend Fest được Regal Group định vị như một không gian nghệ thuật sống, nơi cư dân và cộng đồng tinh hoa cùng sẻ chia giá trị văn hoá. Đây không chỉ là sự kiện giải trí mà còn là cách Regal Group khẳng định triết lý phát triển bền vững: không chỉ xây dự án để bán, mà còn gắn kết, đồng hành và kích hoạt giá trị địa phương.

Legend Fest đã trở thành một điểm nhấn cảm xúc trong hệ sinh thái toàn diện mà Regal Group đang kiến tạo – từ khu đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn, ẩm thực, phố đi bộ, phố đêm đến chuỗi lễ hội nghệ thuật bốn mùa – hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng mô hình "một điểm đến hoàn hảo", nơi bất động sản song hành cùng trải nghiệm sống.