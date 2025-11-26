Lên đời iPhone 17 giá hời tại 24hStore, thêm quà AirPods 4

"Mách nước" thu cũ iPhone được giá cao

Cao điểm là mỗi khi iPhone mới chính thức mở bán nhưng thực tế vẫn sôi động quanh năm, thu cũ - đổi mới iPhone đã trở thành lựa chọn nhanh gọn, tiết kiệm cho các iFan muốn lên đời iPhone. Năm nay cũng vậy, hàng chục ngàn chiếc iPhone 17 series và iPhone Air đã được các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) bán ra theo cách này.

Ghi nhận tại một số AAR tại Việt Nam, nhu cầu mua iPhone 17 series - đặc biệt là iPhone 17 Pro Max chưa từng hết "sốt" từ giữa tháng 9 cho tới nay. Theo anh Hồ Tác Thành - Giám đốc điều hành 24hStore, từ lâu, iPhone đã là "trường hợp đặc biệt" của thị trường smartphone, bởi mức độ giữ giá tốt và nhu cầu nâng cấp diễn ra hằng năm.

"Chỉ iPhone mới có thể tạo ra vòng lặp mua - bán - đổi mới sôi động như vậy. Người dùng chỉ cần sở hữu máy sạch, nguyên bản và còn bảo hành là gần như chắc chắn đổi được máy mới với chi phí rất tối ưu", anh Thành nói.

Ngoài ra, anh Thành còn cho biết: Ngoại hình quyết định khá nhiều đến mức thu lại. Máy cần hạn chế trầy xước, móp cạnh hoặc nứt kính. Những lỗi ngoại hình tưởng nhỏ này có thể làm giảm giá trị từ 300.000 đến vài triệu đồng tùy mức độ.

"Khi dùng máy lâu dài, người dùng nên gắn ốp lưng và dán màn hình tốt để tránh rủi ro ảnh hưởng đến định giá sau này", anh Thành khuyến nghị.

"Bên cạnh ngoại hình, tình trạng pin cũng được đưa vào bảng tiêu chí định giá. Pin còn từ 90% trở lên thường giữ giá tốt, còn dưới 80% thì hệ thống có thể trừ thêm phí thay pin. Nếu thời điểm đổi máy gần kề nhưng pin đã quá yếu, người dùng có thể cân nhắc thay pin chính hãng trước để đạt giá thu lại cao hơn", anh "mách nước" thêm.

Bên cạnh đó, theo anh Thành, các chức năng như Face ID, camera, khả năng sạc, loa và kết nối mạng phải hoạt động ổn định. Chỉ một lỗi nhỏ ở Face ID cũng có thể khiến giá thu lại giảm rất mạnh so với mức chuẩn.

Thêm một lưu ý quan trọng nữa là người dùng cần chuẩn bị phụ kiện theo máy. Việc vẫn còn sở hữu hộp, cáp "zin" và hóa đơn đầy đủ sẽ giúp người dùng có lợi thế hơn khi định giá. Người dùng cũng nên đăng xuất iCloud và tắt Find My trên máy cũ trước khi mang tới cửa hàng để rút ngắn thời gian thẩm định, tránh lỗi phát sinh.

Lên đời iPhone 17 series và iPhone Air giá hời

Hiện nay, thị trường iPhone tại Việt Nam đang rất sôi động với nhiều AAR và các hệ thống nhỏ lẻ có chương trình thu cũ - đổi mới. Để đảm bảo quyền lợi của mình ở mức cao nhất, iFan hãy dành thời gian tìm hiểu và so sánh nội dung ưu đãi giữa các bên, từ đó "chọn mặt gửi vàng".

Giá iPhone 17 series tại 24hStore đang khá cạnh tranh, đặc biệt là "sẵn hàng - đủ màu".

Chẳng hạn tại 24hStore, ngoài việc máy cũ được thu lại với giá cao, website chính thức của AAR này còn thông báo: Lên đời iPhone 17 series và iPhone Air sẽ nhận ngay AirPods 4 hoặc voucher giảm giá đến 2,5 triệu đồng. Trong đó, AirPods 4 là sản phẩm vừa được Apple nâng cấp mạnh về khả năng khử tiếng ồn và chất lượng âm thanh.

Cụ thể hơn, chương trình áp dụng cho người dùng muốn lên đời các mẫu iPhone mới nhất là iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max hoặc iPhone Air từ iPhone 15 series hoặc iPhone 16 series. Tùy nhu cầu, iFan có thể chọn lấy ngay AirPods 4 mới nguyên hộp, hoặc voucher 2,5 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá máy cần mua.

Đặc biệt, ngay cả khách chỉ muốn nâng cấp nhẹ từ iPhone 15 series lên iPhone 16 Pro Max, cũng sẽ nhận được ưu đãi tương tự. Trên thực tế, iPhone 17 series là bản nâng cấp mạnh mẽ chưa từng có của "nhà Táo", nhưng không ít iFan lại yêu thích mặt lưng kính thời trang của iPhone 16 series hơn là mặt lưng nhôm vốn tối ưu cho tản nhiệt.

Nhiều khách hàng là người nổi tiếng đã chọn 24hStore để lên đời iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ "hot trend".

Với những chương trình thật sự hời cho iFan khi lên đời iPhone tại 24hStore nói riêng và các AAR nói chung, nhu cầu thu cũ - đổi mới iPhone mới dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong tháng 11 này - cũng là tháng cao điểm "săn sale" Black Friday.