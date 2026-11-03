Lexus làm điều chưa từng có sau gần 30 năm: Sắp xuất xưởng SUV điện 'Made in China', dùng công nghệ sản xuất kiểu mới

Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu SUV điện mới mang thương hiệu Lexus sẽ được lắp ráp tại nhà máy riêng của Toyota ở quận Kim Sơn, Thượng Hải. Nhà máy bắt đầu được xây dựng từ năm 2025 và hoạt động độc lập với hai liên doanh hiện có của Toyota tại Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Lexus tổ chức sản xuất ô tô tại Trung Quốc kể từ khi gia nhập thị trường này. Trước đó, các mẫu xe mang thương hiệu Lexus chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Lexus sẽ sản xuất xe tại Trung Quốc. Ảnh: Autohome

Nhà máy mới sử dụng công nghệ đúc nhôm nguyên khối

Điểm đáng chú ý của nhà máy là công nghệ Gigacasting, cho phép đúc nhiều chi tiết kết cấu bằng nhôm thành những bộ phận lớn, thay vì ghép nối hàng loạt chi tiết nhỏ như phương pháp truyền thống.

Cách làm này giúp giảm số lượng linh kiện, đơn giản hóa quy trình lắp ráp và tối ưu trọng lượng thân xe. Công nghệ tương tự cũng được Tesla ứng dụng trên nhiều mẫu xe.

Nhà máy còn sử dụng hệ thống vận chuyển tự động giữa các công đoạn, thay cho dây chuyền băng tải truyền thống.

Theo kế hoạch, cơ sở này có công suất thiết kế ban đầu 100.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, sản lượng trong giai đoạn đầu dự kiến chỉ khoảng 1.000 xe mỗi tháng.

Mẫu SUV điện mới có gì?

Lexus hiện chưa công bố tên gọi, giá bán hay cấu hình kỹ thuật của mẫu SUV điện. Các thông tin về dung lượng pin, công suất mô-tơ và phạm vi hoạt động cũng chưa được xác nhận. Một số nguồn tin đề cập khả năng xe sử dụng pin LFP hoặc pin lithium ba thành phần.

Đáng chú ý, Toyota đang phát triển công nghệ pin thể rắn với mục tiêu ứng dụng trên ô tô điện trong giai đoạn 2027-2028.

Mẫu SUV của Lexus sản xuất tại Trung Quốc có thể là cái tên hoàn toàn mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Lexus thay đổi chiến lược trước sức ép từ xe điện Trung Quốc

Việc sản xuất xe tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Lexus chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu nội địa.

Lexus đang gặp nhiều thách thức tại Trung Quốc. Ảnh: CarExpert

Năm 2025, doanh số Lexus tại Trung Quốc đạt khoảng 182.458 xe, giảm so với mức 227.000 xe của năm 2021. Trong khi đó, các hãng xe điện nội địa liên tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về công nghệ, giá bán và tốc độ ra mắt sản phẩm.

Sản xuất nội địa giúp Lexus giảm chi phí hậu cần, tránh mức thuế nhập khẩu 15% đối với ô tô chở khách và có thêm dư địa cạnh tranh về giá.

Động thái này cho thấy Toyota đang thay đổi cách tiếp cận thị trường Trung Quốc. Thay vì chỉ đưa những mẫu xe phát triển tại Nhật Bản sang phân phối, hãng bắt đầu phát triển năng lực sản xuất riêng để thích ứng với thị hiếu và tốc độ điện hóa tại đây.