Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt"

28-09-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt"

Trong tuần này có 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 480% và thấp nhất là 0,01%.

Theo thống kê, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 29/9– 3/10. Trong đó, 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 480% và thấp nhất là 0,01%. Ngoài ra có 2 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt"- Ảnh 1.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã VTP, sàn HoSE) dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10,81%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.081 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức là 6/10/2025, ngày thanh toán dự kiến 22/10/2025. Với gần 122 triệu cổ phiếu VTP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Post sẽ phải chi hơn 131,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

CTCP PVI (PVI Holdings - Mã: PVI) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/10/2025 (tức thứ Năm tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến là 22/10/2025.

Với tỷ 31,5% (một cổ phiếu nhận 3.150 đồng), PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức này thấp hơn mức 32% của năm 2023. Đây là năm thứ 10 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã: NET) cho biết ngày 02/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán là 65% tương ứng mỗi 01 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng. Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET sẽ cần chi gần 146 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian chi trả dự kiến từ 15/10/2025.

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Mã: VCF) vừa thông qua việc trả cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.

Dù vậy, phần lớn lượng tiền sẽ chảy về túi Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, tổ chức này hiện nắm đến 98,79% vốn VCF, dự kiến nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10/2025 (tức thứ Tư tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.﻿

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Gã khổng lồ" ngành điện sắp tăng vốn lên gần 31.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

"Gã khổng lồ" ngành điện sắp tăng vốn lên gần 31.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng Nổi bật

Tự tin chứng khoán nâng hạng, quỹ ngoại tỷ USD gợi ý nhóm cổ phiếu đón sóng

Tự tin chứng khoán nâng hạng, quỹ ngoại tỷ USD gợi ý nhóm cổ phiếu đón sóng Nổi bật

Một công ty chứng khoán ngoại gia nhập "cuộc đua" tăng vốn trước thềm nâng hạng

Một công ty chứng khoán ngoại gia nhập "cuộc đua" tăng vốn trước thềm nâng hạng

00:01 , 28/09/2025
Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

20:38 , 27/09/2025
Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

16:24 , 27/09/2025
Doanh nghiệp tấp nập trả cổ tức

Doanh nghiệp tấp nập trả cổ tức

16:20 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên