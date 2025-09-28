Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt"

Theo thống kê, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 29/9– 3/10. Trong đó, 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 480% và thấp nhất là 0,01%. Ngoài ra có 2 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã VTP, sàn HoSE) dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10,81%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.081 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức là 6/10/2025, ngày thanh toán dự kiến 22/10/2025. Với gần 122 triệu cổ phiếu VTP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Post sẽ phải chi hơn 131,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

CTCP PVI (PVI Holdings - Mã: PVI) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/10/2025 (tức thứ Năm tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến là 22/10/2025.

Với tỷ 31,5% (một cổ phiếu nhận 3.150 đồng), PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức này thấp hơn mức 32% của năm 2023. Đây là năm thứ 10 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã: NET) cho biết ngày 02/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán là 65% tương ứng mỗi 01 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng. Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET sẽ cần chi gần 146 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian chi trả dự kiến từ 15/10/2025.

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Mã: VCF) vừa thông qua việc trả cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.

Dù vậy, phần lớn lượng tiền sẽ chảy về túi Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, tổ chức này hiện nắm đến 98,79% vốn VCF, dự kiến nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10/2025 (tức thứ Tư tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.﻿