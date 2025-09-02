Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch chốt quyền cổ tức 3/9-5/9: 14 doanh nghiệp ồ ạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất hơn 20%

02-09-2025 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 20,5% và thấp nhất là 3%.

Theo thống kê, có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 3/9-5/9, trong đó 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 20,5% và thấp nhất là 3%. Ngoài ra, có 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã: IST) thông báo 4/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 20,53% (1 cổ phiếu nhận 2.053 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/9. Ngày thanh toán dự kiến là 15/9.

Với hơn 15 triệu cổ phiếu, công ty sẽ phải chi gần 31 tỷ đồng trả cổ tức. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn dự kiến nhận khoảng 16  tỷ đồng do nắm hơn 51% vốn.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (mã: GSM) thông báo 4/9 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/9.

Với hơn 28,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Thuỷ điện Hương Sơn cần bỏ ra trả cổ tức là hơn 57 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 6/10.

HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (mã: SZC) vừa ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Theo đó, ngày 04/09 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 05/09 là ngày đăng ký cuối cùng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 07/10. Với gần 180 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SZC dự kiến sẽ chi ra gần 180 tỷ đồng trong đợt này. Dòng tiền từ đợt cổ tức này chủ yếu sẽ chảy về các công ty trong "hệ sinh thái" Sonadezi.

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã: BBT) đã thông qua kế hoạch chào bán 9,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới. Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến sẽ huy động được 98 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, BBT cho biết sẽ dùng 35 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng, 63 tỷ đồng còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho các nhà cung cấp. Kế hoạch này cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp đang tập trung vào việc xử lý các nghĩa vụ tài chính hiện tại.

Cùng thời điểm huy động vốn từ cổ đông, Bông Bạch Tuyết lại thông báo sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu). Cả hai sự kiện này đều có chung ngày đăng ký cuối cùng là 8/9 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9/2025. Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt dự kiến vào 6/10.

Ngọc Ly

