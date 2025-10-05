Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền cổ tức 6/10– 10/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

05-10-2025 - 08:03 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức 6/10– 10/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

Trong tuần này có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt , mức cao nhất là 150% và thấp nhất là 1,5%.

Theo thống kê, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/10– 10/10. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 150% và thấp nhất là 1,5%. Ngoài ra có 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua trong tuần này.

Lịch chốt quyền cổ tức 6/10– 10/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 150%- Ảnh 1.

Như vậy, với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Mía đường Sơn La sẽ phải chi khoảng 147 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/10.

Trong khi đó, tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch dự kiến chia cổ tức niên độ 2024-2025 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Transimex (HoSE: TMS) cho biết ngày 9/10 tới sẽ là thời điểm chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào cùng ngày, trong khi thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào 23/10.

Theo phương án đã được thông qua, cổ đông sẽ nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Với hơn 169,3 triệu cp đang lưu hành, Transimex dự kiến chi ra hơn 169,3 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Trong cơ cấu cổ đông, 8 nhà đầu tư lớn sẽ là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ đợt chia cổ tức. Dẫn đầu là Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ 20,96%, ước nhận gần 35,5 tỷ đồng. Tiếp theo là Prosper Logistics, sở hữu 17,31% vốn, nhận hơn 29,3 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) thông báo chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho năm 2024 ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/10.

MGG đang lưu hành gần 9 triệu cp trên thị trường. Với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cp nhận 1,500 đồng, Doanh nghiệp dự chi khoảng 13.5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Dự kiến, số tiền sẽ đến tay cổ đông vào ngày 21/10.

Cổ đông lớn nhất của MGG là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UPCoM: VGT), sở hữu 35.22% vốn điều lệ, sẽ nhận về 4.75 tỷ đồng. Kế đến là Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS), với tỷ lệ sở hữu 14.82%, dự kiến nhận khoảng 2 tỷ đồng.﻿

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các "cá voi" âm thầm gom hàng, Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử

Các "cá voi" âm thầm gom hàng, Bitcoin áp sát đỉnh lịch sử Nổi bật

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Doanh nghiệp bất động sản của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp chào sàn HOSE, định giá vượt DIC Corp, Nam Long, Hà Đô

Doanh nghiệp bất động sản của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp chào sàn HOSE, định giá vượt DIC Corp, Nam Long, Hà Đô

08:03 , 05/10/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

00:12 , 05/10/2025
Chứng khoán DNSE sắp chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán DNSE sắp chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

18:01 , 04/10/2025
PVC - MS nợ bảo hiểm, bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

PVC - MS nợ bảo hiểm, bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

18:00 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên