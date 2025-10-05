Lịch chốt quyền cổ tức 6/10– 10/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

Theo thống kê, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/10– 10/10. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 150% và thấp nhất là 1,5%. Ngoài ra có 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua trong tuần này.

Như vậy, với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Mía đường Sơn La sẽ phải chi khoảng 147 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/10.

Trong khi đó, tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch dự kiến chia cổ tức niên độ 2024-2025 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Transimex (HoSE: TMS) cho biết ngày 9/10 tới sẽ là thời điểm chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào cùng ngày, trong khi thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào 23/10.

Theo phương án đã được thông qua, cổ đông sẽ nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Với hơn 169,3 triệu cp đang lưu hành, Transimex dự kiến chi ra hơn 169,3 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Trong cơ cấu cổ đông, 8 nhà đầu tư lớn sẽ là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ đợt chia cổ tức. Dẫn đầu là Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ 20,96%, ước nhận gần 35,5 tỷ đồng. Tiếp theo là Prosper Logistics, sở hữu 17,31% vốn, nhận hơn 29,3 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) thông báo chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho năm 2024 ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/10.

MGG đang lưu hành gần 9 triệu cp trên thị trường. Với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cp nhận 1,500 đồng, Doanh nghiệp dự chi khoảng 13.5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Dự kiến, số tiền sẽ đến tay cổ đông vào ngày 21/10.

Cổ đông lớn nhất của MGG là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UPCoM: VGT), sở hữu 35.22% vốn điều lệ, sẽ nhận về 4.75 tỷ đồng. Kế đến là Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS), với tỷ lệ sở hữu 14.82%, dự kiến nhận khoảng 2 tỷ đồng.﻿