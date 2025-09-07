Lịch chốt quyền cổ tức 8/9-12/9: Tiền mặt cao nhất gần 40%, một doanh nghiệp chi hơn 2.000 tỷ trả cổ tức

Theo thống kê, có 22 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8/9-12/9, trong đó 19 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 38,7% và thấp nhất là 1%. Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp và 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu.

Ngày 10/09 tới đây, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã: PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 38,68% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 3.868 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/09.

Với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pharmedic sẽ cần chi hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2024, Pharmedic đã điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức từ tỷ lệ 24% lên 62,68%. Trước đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức tổng tỷ lệ 24%. Như vậy, sau khi trả đợt cuối, công ty sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả cổ tức năm 2024.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã: VGI) vừa có văn bản thông báo về ngày 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt.

Theo đó, Viettel Global dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 750 đồng. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/9/2025.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Global sẽ phải chi khoảng hơn 2.284 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng.

Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu BIC sẽ nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/9/2025.

Với gần 117,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng giá trị chi trả cổ tức lần này của BIC lên tới khoảng 180 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 6/11/2025.

Bên cạnh đó, BIC cũng dự kiến phát hành thêm gần 84,8 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:72,3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 72,3 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của BIC sẽ tăng từ gần 117,3 triệu cổ phiếu lên khoảng 202,1 triệu cổ phiếu, kéo theo vốn điều lệ tăng từ 1.172 tỷ đồng lên hơn 2.020 tỷ đồng.

Theo thông tin vừa công bố, HĐQT Tập đoàn GELEX (mã: GEX) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận 800 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng tạm ứng cổ tức là ngày 11/09/2025, ngày dự kiến chi trả là 10/10/2025.

Với hơn 902 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GELEX sẽ chi trên 720 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã: CII) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong quý 4/2025.

Theo đó, CII sẽ trả cổ tức tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/9 và thời điểm thanh toán dự kiến vào 1/10/2025.

Với 625 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến CII sẽ chi khoảng 313 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.