Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

Tin doanh nghiệp

LQN - Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi : Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 từ 30/09/2025 sang 30/09/2030. Lý do điều chỉnh Công ty đưa ra là đã cố gắng làm việc với đối tác để có nguồn tiền, tuy nhiên do tình hình khó khăn kéo dài, các khoản phải thu dự kiến từ đối tác không đúng như kỳ vọng, cần có thêm nhiều thời gian để cân đối nguồn tiền mặt.

QPH - Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong : Ngày 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/06/2025, tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/10/2025.

DL1 - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Phó Giám đốc của ông Chu Sỹ Hoạt vì lý do cá nhân.

BVB - Ngân hàng TMCP Bản Việt: Công bố nhận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Ngô Quang Trung.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

YEG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 : Thành viên ban kiểm soát Vương Hồ Trí Dũng đã bán 35.377 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 35.360 cổ phiếu (tỷ lệ 0,0184%). Giao dịch diễn ra trong phiên 26/09/2025.

BCF - Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi: Bà Nguyễn Thị Thanh đã mua 169.574 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 526.307 CP (tỷ lệ 1,39%). Giao dịch diễn ra từ 03/09/2025 đến 25/09/2025. Bà Thanh là mẹ vợ Chủ tịch HĐQT Mai Thế Khôi.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ING - CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngô Thị Nhu đăng ký mua 4.346.593 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/10/2025 đến 30/10/2025.

TVC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp : Đăng ký mua 15.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

VCM - CTCP BV LIFE : Công ty cổ phần BV Invest đăng ký bán 284.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/10/2025 đến 30/10/2025.

TJC - CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại: Công ty cổ phần TRANSIMEX đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2025 đến 28/10/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt : Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đăng ký bán 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/10/2025 đến 4/11/2025. Bà Hoa là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Hồ Minh Tâm.