Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/8/2025

14-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TRS - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải : Ngày 26/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/9/2025.

SZC - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 7/10/2025.

OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần : Ngày 22/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 2,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 11/9/2025.

PIS - Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần: Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/9/2025.

TNP - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại: Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FOX - CTCP Viễn thông FPT: Ông Phạm Vĩnh Thắng đã bán 150.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 374.000 CP (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch diễn ra từ 9/7 đến 7/8/2025. Ông Thắng là chồng Phó Tổng Giám đốc Vũ Thị Mai Hương.

BWE - Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương : Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã mua 500.000 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là là 1.222.400 cp (tỷ lệ 0,555%). Giao dịch diễn ra từ 1/8 đến 11/8/2025.

BT1 - CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương: Bà Hoàng Thị Lương Hoa đã bán 1.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 118.820 CP (tỷ lệ 2,1%). Bà Hoa là mẹ Thành viên BKS Trần Quang Vinh.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STH - CTCP Phát hành sách Thái Nguy ên: Bà Nguyễn Thị Quy đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 12/9/2025. Bà Quy là em ruột Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Vinh.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

