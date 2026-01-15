Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/1/2026

15-01-2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TTD Công ty cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức : Ngày 26/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/02/2026.

BWE Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương : Ngày 04/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 13% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 20/05/2026.

GVT Công ty cổ phần Giấy Việt Trì : Ngày 05/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/03/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTC CTCP Viễn thông VTC Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật Lê Xuân Tiến đã bán 3.000 CP trong tổng số 927.862 CP đăng ký. Sau giao dịch, ông Tiến còn nắm giữ 924.862 CP, tương ứng tỷ lệ 20,42%. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

KMT CTCP Kim khí Miền Trung : Cổ đông lớn Nguyễn Thị Hồng Huệ đã bán 300.000 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.624.000 CP xuống còn 1.324.000 CP, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 16,49% xuống 13,45%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 12/11/2025.

NFC CTCP Phân lân Ninh Bình : Công ty TNHH Hoàng Ngân đã mua 69.210 CP trong tổng số 250.000 CP đăng ký. Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng nắm giữ lên 2.559.436 CP, tương ứng 16,27% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 09/01/2026.

VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam : Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã bán 35.000 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.943.300 CP (tỷ lệ 2,82%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 09/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KTS CTCP Đường KonTum : Bà Trần Thị Thái đăng ký bán toàn bộ 152.100 CP đang nắm giữ nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 15/01/2026 đến 13/02/2026. Bà Trần Thị Thái là mẹ của Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Đặng Thị Thu Hằng.

KTS CTCP Đường KonTum : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đặng Thị Thu Hằng đăng ký mua 500.000 CP nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 15/01/2026 đến 13/02/2026.

VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam : Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đăng ký bán 20.000 CP nhằm cân đối tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 16/01/2026 đến 13/02/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

