Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/9/2025

15-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

GE2 - Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần: Ngày 25/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 11/11/2025.

HD8 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 1,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 150 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

VLG - Công ty cổ phần Vimc Logistics: Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/10/2025.

INN - Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

PHP - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng : Ngày 1/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 20/10/2025.

NTH - Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong: Ngày 7/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/10/2025.

TA9 - Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96: Ngày 25/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 14,16% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.416 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCF - Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Thái đã mua 20.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.517.015 CP (tỷ lệ 6,63%). Giao dịch diễn ra từ 15/8 đến 10/9/2025.

L40 - CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 : Trưởng Ban kiểm soát Trần Văn Hùng đã bán 299.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 127.000 CP (tỷ lệ 1,18%). Giao dịch diễn ra từ 8/8 đến 29/8/2025.

BDG - Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương: Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Protrade đã mua 82.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 257.075 CP (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch diễn ra từ 19/8 đến 9/9/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương: Kế toán trưởng, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Hữu Khiêm đăng ký bán 3.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 17/9/2025 đến 16/10/2025.

VSC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam: Thành viên HĐQT Ninh Văn Hiển đăng ký bán 92.187 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/9/2025 đến 15/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

00:08 , 15/09/2025
