Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/9/2025

16-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10/2025.

SHP - Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam: Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 14/10/2025.

UDJ - CTCP Phát triển Đô thị: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 13/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PSC - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn: Thành viên BKS Phạm Anh Tuấn đã mua 75.000 CPSố lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 142.500 CP (tỷ lệ 1,98%). Giao dịch diễn ra từ 3/9 đến 10/9/2025.

DS3 - Công ty cổ phần DS3 : Cổ đông lớn Nguyễn Văn Thưởng đã mua 209.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.246.400 CP (tỷ lệ 11,68%). Giao dịch diễn ra trong phiên 8/9/2025.

AFX - CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Hường đã mua 1.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.002.300 CP (tỷ lệ 5,72%). Giao dịch diễn ra từ 12/8 đến 9/9/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP - Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Văn Tịnh đăng ký bán 1.968.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 16/9/2025 đến 10/10/2025.

CSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoàng Xuân Hùng đăng ký mua 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 17/9/2025 đến 15/10/2025.

CSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam: Ủy viên HĐQT Li You Mu đăng ký bán 4.320.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 17/9/2025 đến 15/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

