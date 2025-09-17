Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/9/2025

Tin doanh nghiệp

TDW - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức: Ngày 30/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 và cổ tức còn lại từ năm 2021 trở về trước bằng tiền mặt, tỷ lệ 11,17% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.117 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10/2025.

IME - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp công nghiệp: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 từ ngày 16/09/2025 sang ngày 15/10/2025. Lý do điều chỉnh: Một số khoản thu thanh toán khối lượng các công trình của Công ty không về đúng dự kiến làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi của doanh nghiệp trong đó, có mục chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

PNC - Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam : Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 27/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LSS - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: Hiệp hội Mía đường Lam Sơn đã bán 94.500 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 18.958.860 cổ phiếu, tương đương 22,11%. Giao dịch diễn ra từ 13/8 đến 11/9/2025.

MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động: Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế giới Di Động đã được tặng 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 30.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,020% Giao dịch diễn ra từ 4/9 đến 12/9/2025.

ICN - CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lê Thanh Tùng đã mua 23.840 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 87.240 CP (tỷ lệ 0,29%). Giao dịch diễn ra từ 1/8 đến 15/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PHS - CTCP Chứng khoán Phú Hưng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới đăng ký mua 3.200.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 17/10/2025.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng đăng ký bán 3.136.847 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 17/10/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký bán 15.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 16/10/2025.

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương : Thành viên BKS Hồ Văn Tuấn đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 16/10/2025.