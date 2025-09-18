Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/9/2025

18-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VHC - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn: Ngày 30/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/10/2025.

LLM - Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 350 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 20/10/2025.

ABR - Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/10/2025.

DNC - Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng: Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương : Ông Phạm Đức Khoa đã mua 101.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 261.890 CP, tương đương 8,03%, chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/9/2025.

BIG - CTCP Đầu tư Big Group Holdings: Cổ đông lớn Trần Sinh Vương đã bán 147.994 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.548.000 CP (tỷ lệ 15,94%). Giao dịch diễn ra trong phiên 12/9/2025.

MKP - CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar : Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Thị Lan đã mua 3.913.140 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.223.981 CP (tỷ lệ 24,63%). Giao dịch diễn ra từ 10/09/2025 đến 15/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PPT - CTCP Petro Times : Thành viên BKS Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký bán 7.560 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/9/2025 đến 17/10/2025.

Trưởng Ban kiểm soát Cao Thị Phương đăng ký bán 23.342 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/9/2025 đến 17/10/2025.

BCF - Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốcPhạm Hoàng Thái đăng ký mua 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 8/10/2025.

CTP - Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành đăng ký bán 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9/2025 đến 13/10/2025.

CMC - CTCP Đầu tư CMC : Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương đăng ký bán 171.864 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/9/2025 đến 17/10/2025.

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương : Thành viên BKS Phạm Thanh Hoa đăng ký bán 144.760 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/9/2025 đến 21/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

