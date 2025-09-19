Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/9/2025

19-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

THB - Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

VCF - Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà: Ngày 1/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 480% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 48.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/10/2025.

POV - Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng: Ngày 26/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

PSN - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa: Ngày 30/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/10/2025.

VTP - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel: Ngày 6/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10,81% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.081 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC: Chủ tịch HĐQTNguyễn Đức Hải đã mua 196.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.396.005 CP (tỷ lệ (tỷ lệ 5,35%). Giao dịch diễn ra từ phiên 15/8/2025 đến 12/09/2025.

RCC - CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt : Cổ đông lớn Nguyễn Đức Giang đã mua 545.510 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.050.078 CP (tỷ lệ 12,63%). Giao dịch diễn ra trong phiên 9/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSM - CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM : Ủy viên HĐQT Phan Anh Phi đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/9/2025 đến 16/10/2025.

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC: Chủ tịch HĐQT guyễn Đức Hải đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/9/2025 đến 17/10/2025.

GCB - CTCP Petec Bình Định: Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Trâm đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/9/2025 đến 17/10/2025.

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị : Công ty TNHH một thành viên DNA Holding đăng ký mua 1.621.200 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/9/2025 đến 21/10/2025.

Tuệ Giang

