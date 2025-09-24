Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/9/2025

Tin doanh nghiệp

SGC - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang : Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/10/2025.

ICC - Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp: Ngày 3/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 20/10/2025.

PVI - Công ty cổ phần PVI : Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ 31,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.150 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

ICN - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO: Ngày 2/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TMX - CTCP Vicem Thương mại xi măng: Cổ đông lớn Phan Văn Tuấn đã mua 16.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 316.000 CP (tỷ lệ 5,27%). Giao dịch diễn ra trong phiên 17/09/2025.

PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa : Chủ tịch HĐQTNgô Hoài Thanh đã bán 150.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 197.538 CP (tỷ lệ 2,09%). Giao dịch diễn ra từ 3/9 đến 19/09/2025.

VST - CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam không bán được CP nào trên tổng số 30.000 CP đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.978.300 CP (tỷ lệ 2,87%). Giao dịch diễn ra từ 22/8 đến 18/09/2025.

PHS - CTCP Chứng khoán Phú Hưng : Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng đã bán 3.136.847 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 18/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CET - Công ty cổ phần HTC Holding : Ông Trần Hoàng Cường đăng ký bán 907.865 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/9/2025 đến 23/10/2025. Ông Cường là cha của Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Anh Tuấn.

BVL - CTCP BV Land : Công ty cổ phần BV Asset đăng ký mua 4.810.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/9/2025 đến 24/10/2025.

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9 : Ủy viên HĐQT Trịnh Bích Dung đăng ký bán 256.028 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9/2025 đến 29/10/2025.