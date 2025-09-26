Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/9/2025

Tin doanh nghiệp

SHA - Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn: Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 5% (100:5 - tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

UPC - CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu : Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 31/10/2025.

TV4 - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4: Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận xhi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/10/2025.

BMV - Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 : Ngày 3/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận xhi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 0,41% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 41 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

LMI - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO: Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận xhi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVI - CTCP PVI: Funderburk Lighthouse Limited đã mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 29.555.195 CP (tỷ lệ 12,62%). Giao dịch diễn ra từ 8/9 đến 17/09/2025.

CET - Công ty cổ phần HTC Holding: Bà Bùi Thị Hải Yến đã bán 1.165.448 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 181.500 CP (tỷ lệ 3%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 17/09/2025.

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương : Ông Đào Văn Tiến đã mua 89.507 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 248.529 CP (tỷ lệ 7,62%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/09/2025.

BCV - CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico : Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP không bán được CP nào trên tổng số 923.500 CP đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 923.500 CP (tỷ lệ 51,31%). Giao dịch diễn ra từ 8/9 đến 22/09/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BMK - CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lê Xuân Mẫn đăng ký mua 40.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/9/2025 đến 24/10/2025.

GCB - CTCP Petec Bình Định: Chủ tịch HĐQT Ngô Thị Thu Hương đăng ký mua 500.000 CP. o dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/9/2025 đến 17/10/2025.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/9/2025 đến 28/10/2025.