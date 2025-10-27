Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/10/2025

27-10-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/10/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

CMP - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: Ngày 20/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 1,49% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 149 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 1/12/2025.

PCC - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex: Ngày 12/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/11/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAV - Công ty cổ phần AAV Group: Ông Lê Việt Hùng đã mua 50.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 3.477.000 CP (tỷ lệ 5,04%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/8/2025.

QTC - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam: Bà Nguyễn Thị Mai Lan đã mua 104.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 247.700 CP (tỷ lệ 9,17%). Giao dịch diễn ra trong phiên 14/10/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Thị Thu Hương không bán được CP nào trên tổng số 15.000 CP đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 33.604 CP (tỷ lệ 0,23%). Giao dịch diễn ra từ 16/09/2025 đến 16/10/2025.

DMS - CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam: Phó Giám đốc Ngô Văn Phong đã bán 38.100 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 17/10/2025.

TS3 - Công ty Cổ phần Trường Sơn 532: Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 4.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 231.500 CP (tỷ lệ 6,01%). Giao dịch diễn ra trong phiên 20/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PMW - CTCP Cấp nước Phú Mỹ: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức đăng ký mua 299.608 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

HWS - CTCP Cấp nước Huế: Bà Nguyễn Thị Liên đăng ký bán 39.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/10/2025 đến ngày 20/11/2025. Bà Liên là mẹ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Liên Minh.

VLW - CTCP Cấp nước Vĩnh Long: Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương đăng ký mua 2.625.862 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/10/2025 đến ngày 26/11/2025.

HAF - CTCP Thực phẩm Hà Nội: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đăng ký bán 2.140.400 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/10/2025 đến ngày 27/11/2025.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

