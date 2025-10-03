Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10/2025

03-10-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

NAF - Công ty cổ phần Nafoods Group : Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt phát hành này.

TGP - Công ty cổ phần Trường Phú : Ngày 15/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 12%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

CTG - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: Ngày 15/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 450 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/11/2025.

VHF - Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà: Ngày 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,07%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 207 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 31/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEO - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O: Phó Tổng Giám đốc Tạ Văn Tố đã bán 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 125.486 CP (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch diễn ra trong phiên 26/09/2025.

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Cổ đông lớn Trịnh Vũ Hồng Hải đã bán 170.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 239.200 CP (tỷ lệ 2,98%), không còn là cổ đông lớn sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương: Bà Đỗ Vân Anh đã bán toàn bộ 162.200 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 26/09/2025.

HUG - Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP: Cổ đông lớn Phạm Tuấn Anh đã mua 148.490 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.709.011 CP (tỷ lệ 8,76%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/09/2025.

OPC - Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: Quỹ Đầu Tư Cơ hội PVI đã bán 8.584.829 cổ phiếu, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/09/2025.

VSC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam: Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Dũng đã bán 217.187 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 600.000 cổ phiếu tương đương 0,16% vốn điều lệ. Giao dịch diễn ra trong phiên 1/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXL - CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn : Bà Nguyễn Thu Trang đăng ký bán 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/10/2025 đến 31/10/2025. Bà Trang là con Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Thảo.

BTH - CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội: Ủy viên HĐQT Hoàng Ngọc Kiên đăng ký bán 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/10/2025 đến 3/11/2025. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/10/2025 đến 31/10/2025

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

