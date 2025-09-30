Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/9/2025

Tin doanh nghiệp

MGG - Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần : Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/10/2025.

SLS - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La : Ngày 8/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 150% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 15.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/10/2025.

TMS - Công ty cổ phần TRANSIMEX : Ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DSE - Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE : Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hoàng Giang đã được tặng 486.200 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.618.970 cổ phiếu (tỷ lệ 0,76%). Giao dịch diễn ra trong phiên 23/09/2025.

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương : Công ty cổ phần Transimex không mua được CP nào trên tổng số 100.000 CP đăng ký mua. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.718.170 CP (tỷ lệ 22,34%). Giao dịch diễn ra từ 20/08/2025 đến 18/09/2025.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn : Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Trung đã mua 211.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 749.635 CP (tỷ lệ 14,99%). Giao dịch diễn ra trong phiên 24/09/2025.

SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn : Ông Nguyễn Hoàng đã bán 166.500 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.400.050 cổ phiếu, tỷ lệ 1,5%. Giao dịch diễn ra từ 12/09/2025 đến 24/09/2025. Ông Hoàng là cha vợ Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TT6 - CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh : Chủ tịch HĐQT Phạm Tiến Hoài đăng ký mua 2.574.210 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/10/2025 đến 31/10/2025.

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc: Ông Phùng Văn Thú đăng ký bán 56.285 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/10/2025 đến 28/10/2025. Ông Thú là anh ruột Ủy viên HĐQT Phùng Văn Quý.