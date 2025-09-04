Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/9/2025

Tin doanh nghiệp

CNG - Công ty cổ phần CNG Việt Nam : Ngày 18/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/10/2025.

SEA - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần: Ngày 30/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 550 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/10/2025.

GEX - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX: Ngày 11/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

BXH - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng : Ngày 18/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 1% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 100 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

THU - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,16% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 616 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM: Bà Nguyễn Thị La đã bán ra toàn bộ 207.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 27/8/2025. Bà La là mẹ Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh.

Trưởng Ban kiểm soát Ngô Thị Thanh Huyền đã bán 142.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 50 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong phiên 26/8/2025.

MED - CTCP Dược Trung Ương Mediplantex: Ông Trần Toàn Thắng đã mua 473.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 800.587 CP (tỷ lệ 6,45%), trở thành cổ đông lớn.. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/8/2025.

CAP - Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái : Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 7.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.597.913 CP (tỷ lệ 10,46%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DCM - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau : Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Hạnh đăng ký bán 8.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/9/2025 đến ngày 8/10/2025.

VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam : F&N DAIRY INVESTMENTS PTE.LTD đăng ký mua 20.899.554 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 7/10/2025.