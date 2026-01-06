Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/1/2026

06-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

NBT – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre : Ngày 22/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 09/02/2026.

QNS – Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi: Ngày 14/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 23/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMX – Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân: CTCP Đầu tư Gia Thy đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 951.420 CP (tỷ lệ 10,53%). Giao dịch diễn ra trong ngày 30/12/2025.

L43 CTCP Lilama 45.3 : Cổ đông lớn Trần Nguyễn Sông Hàn đã mua 24.400 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 650.700 CP (tỷ lệ 18,59%). Giao dịch được thực hiện ngày 28/11/2025.

TVA CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì : Tổng công ty Viglacera – CTCP đã bán 3.777.760 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 26/12/2025.

SEA Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần : CTCP Đầu tư Redwood đã mua 10.544.900 CP, qua đó trở thành cổ đông lớn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.544.900 CP (tỷ lệ 8,44%). Giao dịch được thực hiện ngày 23/12/2025.

TSD CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO : Cổ đông lớn Nguyễn Huy Hoàng đã mua 5.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 115.300 CP (tỷ lệ 9,05%). Giao dịch được thực hiện ngày 29/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm: ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 128.261 CP (tỷ lệ 0,48%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.

AGP CTCP Dược phẩm Agimexpharm : ông Huỳnh Hoàng Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 244.650 CP (tỷ lệ 0,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.

AGP CTCP Dược phẩm Agimexpharm : bà Trần Nguyễn Minh Hiền, Kế toán trưởng đăng ký mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 84.172 CP (tỷ lệ 0,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ

Dragon Capital: ‘Kiềng ba chân’ và hành trình vươn mình cùng thị trường vốn Việt Nam qua ba thập kỷ Nổi bật

Hòa Phát mất 20.000 tỷ vốn hóa từ khi ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố làm thép, rớt luôn khỏi top 10 sàn chứng khoán

Hòa Phát mất 20.000 tỷ vốn hóa từ khi ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố làm thép, rớt luôn khỏi top 10 sàn chứng khoán Nổi bật

Một "kho báu" của Việt Nam có thể định đoạt cuộc đối đầu giữa 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long

Một "kho báu" của Việt Nam có thể định đoạt cuộc đối đầu giữa 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long

01:22 , 06/01/2026
VN-Index liên tiếp phá đỉnh nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn loanh quanh vùng 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm lưu ý

VN-Index liên tiếp phá đỉnh nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn loanh quanh vùng 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm lưu ý

00:06 , 06/01/2026
Chuyên gia MBS: Chứng khoán sáng cửa nhờ "tin tốt đầu năm", nhưng một rủi ro cần lưu ý

Chuyên gia MBS: Chứng khoán sáng cửa nhờ "tin tốt đầu năm", nhưng một rủi ro cần lưu ý

00:03 , 06/01/2026
Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu đang ở vùng quá bán, phù hợp để tích sản trong năm 2026

Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu đang ở vùng quá bán, phù hợp để tích sản trong năm 2026

00:02 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên