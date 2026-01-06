Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/1/2026

Tin doanh nghiệp

NBT – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre : Ngày 22/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 09/02/2026.

QNS – Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi: Ngày 14/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 23/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMX – Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân: CTCP Đầu tư Gia Thy đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 951.420 CP (tỷ lệ 10,53%). Giao dịch diễn ra trong ngày 30/12/2025.

L43 – CTCP Lilama 45.3 : Cổ đông lớn Trần Nguyễn Sông Hàn đã mua 24.400 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 650.700 CP (tỷ lệ 18,59%). Giao dịch được thực hiện ngày 28/11/2025.

TVA – CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì : Tổng công ty Viglacera – CTCP đã bán 3.777.760 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 26/12/2025.

SEA – Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần : CTCP Đầu tư Redwood đã mua 10.544.900 CP, qua đó trở thành cổ đông lớn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.544.900 CP (tỷ lệ 8,44%). Giao dịch được thực hiện ngày 23/12/2025.

TSD – CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO : Cổ đông lớn Nguyễn Huy Hoàng đã mua 5.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 115.300 CP (tỷ lệ 9,05%). Giao dịch được thực hiện ngày 29/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm: ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 128.261 CP (tỷ lệ 0,48%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm : ông Huỳnh Hoàng Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 244.650 CP (tỷ lệ 0,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm : bà Trần Nguyễn Minh Hiền, Kế toán trưởng đăng ký mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 84.172 CP (tỷ lệ 0,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/01/2026 đến 30/01/2026.