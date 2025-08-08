Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/8/2025

Tin doanh nghiệp

SFI - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI : Ngày 18/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/8/2025.

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội: Ngày 19/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện 100:13 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).

DPR - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú: Ngày 21/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Công ty cổ phần Phước Hòa đã mua 124.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 884.800 CP (tỷ lệ 6,14%). Giao dịch diễn ra từ 10/7/2025 đến 11/7/2025.

KSD - CTCP Đầu tư DNA : Ủy viên HĐQT Bùi Thị Thúy Hằng đã mua 98.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 135.600 CP (tỷ lệ 1,13%) Giao dịch diễn ra từ 24/7/2025 đến 1/8/2025.

ECI - CTCP Tập đoàn ECI : Bà Đỗ Thị Thu Trang đã bán 316.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 51 CP (tỷ lệ 0%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 01/08/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MBG - CTCP Tập Đoàn MBG: Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh đăng ký bán 4.250.050 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

GTD - Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Nam đăng ký bán 1.030.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

L40 - CTCP Đầu tư và Xây dựng 40: Trưởng Ban kiểm soát Trần Văn Hùng đăng ký bán 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/8/2025 đến ngày 29/8/2025.