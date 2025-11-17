Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và Liên danh nhà đầu tư ký kết Bản ghi nhớ. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ngày 14/11/2025, Liên danh gồm Becamex - VSIP - VRG và UBND tỉnh Tây Ninh đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung chính là triển khai Đề án Hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á.

Dự án này được định vị dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương, kết nối trực tiếp với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái thu hút đầu tư thế hệ mới, tập trung vào công nghệ số, năng lượng sạch và định hướng mô hình khu công nghiệp sinh thái trung hòa carbon.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư trình bày dự thảo Đề án Hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á. Ảnh: Báo Tây Ninh

Kế hoạch phát triển dự án được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ năm 2025 đến 2030, Liên danh sẽ tập trung phát triển 3 khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức với quy mô khoảng 1.500ha.

Song song đó, giai đoạn này cũng bao gồm việc xây dựng các khu đô thị liền kề, hoàn thiện hệ thống hạ tầng về điện, nước, năng lượng tái tạo và triển khai tuyến đường kết nối Mộc Bài - Xuyên Á dài khoảng 30km. Giai đoạn 2, bắt đầu sau năm 2030, sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công nghiệp, đô thị, phát triển dịch vụ hỗ trợ, nhà ở xã hội và hệ thống logistics theo quy hoạch tổng thể.

Ngoài ra, Liên danh sẽ phối hợp cùng tỉnh Tây Ninh nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài và tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp. Cả hai dự án hạ tầng quan trọng này dự kiến được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhằm tăng cường năng lực vận tải và liên kết vùng.

Ong Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC

Đại diện Liên danh, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC và đồng Chủ tịch VSIP Group, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Tây Ninh. Ông nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng theo hướng xanh, thông minh và thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực giao thông, logistics để xây dựng chuỗi giá trị đô thị - công nghiệp xuyên vùng.

Về phía tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Út cho biết địa phương đang khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối TP. Hồ Chí Minh, Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông. Tỉnh đang ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư và nâng cấp hạ tầng. Theo UBND tỉnh, hành lang kinh tế Tây Ninh - TP. HCM được kỳ vọng trở thành "mạch kết nối" thúc đẩy liên kết công nghiệp, logistics xuyên biên giới, gắn với cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh giá cao sự hợp tác này, kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Các sở, ngành và địa phương đã được đề nghị khẩn trương phối hợp triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ.