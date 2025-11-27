Liên danh Đèo Cả là nhà đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Liên danh nhà đầu tư được chỉ định thực hiện dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án có điểm đầu (Km9+325) tại nút giao Chợ Đệm, thuộc địa phận xã Tân Nhựt, TP.HCM; điểm cuối tại Km105+454 tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc địa phận xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là khoảng 96,13 km, đi qua địa bàn TP.HCM, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe (đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe), được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh: xây dựng mới, tận dụng và nâng cấp hệ thống quản lý giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm kiểm soát và điều khiển giao thông phù hợp với quy mô đầu tư tuyến đường; đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc; bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất với các tuyến lân cận.

Trạm dừng nghỉ của Dự án được bố trí tại Km28+200 (đoạn TP.HCM - Trung Lương) và tại Km78+220 (đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận). Trong phạm vi Dự án có 10 nút giao liên thông, trong đó cải tạo, nâng cấp 8 nút giao hiện hữu phù hợp với quy mô mở rộng đường cao tốc; bổ sung 2 nút giao liên thông.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được triển khai như một giải pháp chiến lược cấp bách nhằm hoàn thiện tuyến hạ tầng trọng điểm và giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải nghiêm trọng, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Liên danh nhà đầu tư là những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đủ năng lực để triển khai dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tổ chức thi công phức tạp này. Trong đó, Đèo Cả được đánh giá là đơn vị có năng lực tổng thầu và vận hành đường cao tốc hàng đầu Việt Nam, từng đảm nhiệm hàng loạt dự án lớn như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, hầm Hải Vân 2, hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, hầm Phước Tượng - Phú Gia…

Liên danh Đèo Cả được chỉ định làm nhà đầu tư được nhận định sẽ giúp dự án đảm bảo tiến độ, kiểm soát chi phí và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho tuyến cao tốc quy mô lớn, phức tạp bậc nhất khu vực phía Nam.