Liên tục trúng các gói thầu xây lắp trị giá 27.000 tỷ đồng, một doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng vọt 230% trong năm nay

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap dự báo doanh thu gộp năm 2025 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG) tăng trưởng lần lượt 17% so với cùng kỳ dẫn dắt bởi mảng xây lắp.

Trong bối cảnh tăng tốc đầu tư công, VCG đã liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trong thời gian gần đây, qua đó backlog hiện tại ước vào khoảng 27.000 tỷ đồng với thời gian triển khai đến 2027, tiêu biểu là dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có giá trị lên đến 19.800 tỷ, gói XL02 Cao tốc TP.HCM – Long Thành với 4.600 tỷ đồng, XL1 La Sơn – Hoà Liên 2.900 tỷ đồng, Dự án thành phần 3 – Sân bay Long thành GĐ1 2.700 tỷ đồng.

Với mảng bất động sản, doanh thu dự báo dẫn dắt bởi dự án (1) Green Diamond có thể bàn giao hết trong 2025 (2)Vera Diamond City bàn giao 2025-2028 và (3) KĐT Thiên Ân dự báo bàn giao cuối 2025-2027 (Vera Diamond City và Thiên Ân dự kiến sẽ ghi nhận phần lớn doanh thu trong 2026).

Ngoài ra, mảng sản xuất KCN tăng trưởng dẫn dắt bởi (1) KCN Hòa Lạc 2 (đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để cho thuê) và (2) CCN Sơn Đông (bắt đầu ghi nhận doanh thu từ 2026). Mảng cho thuê được đóng góp chủ yếu bởi Vinaconex Diamond Tower. Mảng giáo dục và kinh doanh nước sạch dự báo tăng trưởng ổn định.

Vietcap dự báo biên LN gộp VCG giảm từ 15% năm 2024 về mức 10% năm 2026, chủ yếu do tăng tỷ trọng doanh thu từ mảng xây lắp (có biên LN gộp thấp)﻿. Dự báo các công ty xây dựng công nghiệp và nhà ở sẽ hưởng lợi từ giá thép, xi măng yếu, trong khi xây dựng hạ tầng chịu áp lực chi phí cát, đá nhưng được hỗ trợ bởi giá nhựa đường giảm. VCG tham gia cả 3 mảng nên biên LN gộp chịu tác động trái chiều; VCG cho biết công ty đặt mục tiêu duy trì tối thiểu 2% trong ngắn hạn.

Vietcap kỳ vọng VCG sẽ ghi nhận 3.700 tỷ đồng từ thoái vốn công ty con VCR trong 6 tháng cuối 2025, qua đó đem lại doanh thu tài chính đột biến cho 2025. VCR là chủ đầu tư dự án khu đô thị du lịch Cát Bà Amatina (172 ha). Cuối quý 2/2025, dự án đang chiếm 94% tổng tài sản của VCR. VCG thoái vốn VCR trong bối cảnh thị trường BĐS nghỉ dưỡng vẫn chưa thực sự phục hồi hậu COVID-19. Trong 6 tháng đầu 2025, VCR ghi nhận LNST lỗ 10,6 tỷ đồng.

Với lợi nhuận tài chính đột biến, Vietcap dự báo LNST của VCG đạt 3.700 tỷ đồng trong 2025, tăng 236% so với cùng kỳ , trước khi giảm từ mức nền cao về khoảng 832 tỷ đồng trong 2026. Đáng chú ý, VCG thường đặt ra mục tiêu khá tham vọng với doanh thu/LNST thực tế chỉ hoàn thành trung bình 66%/70% trong 2021-2024

Về định giá, cổ phiếu VCG hiện đang giao dịch với P/E trượt 12T là 22,9 lần. Vietcap tin rằng định giá của VCG sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công trong thời gian tới.

VCG là một trong những công ty xây lắp hàng đầu Việt Nam với mảng xây lắp chiếm 72% doanh thu năm 2024. Cổ đông lớn nhất hiện tại là Pacific Holdings– đơn vị liên quan đến các lãnh đạo lâu năm của VCG.