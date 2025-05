Liên tục xúc tiến đầu tư hạ tầng quy mô lớn, chuyên gia dự báo bất ngờ về thị trường BĐS khu Tây Tp.HCM

Hối hả các công trình giao thông trọng điểm

Trong các tháng đầu năm 2025, Long An trở thành hiện tượng của thị trường khu Tây Tp.HCM khi hạ tầng nơi đây liên tục được nhắc tên. Các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, vốn đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng hối hả triển khai và hoàn thành về đích đã tác động rõ rệt đến bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực.

Dấu ấn đầu tiên của khu vực phải kể đến gần 20km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến nút giao Nguyễn Văn Tạo) đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4 vừa qua. Cùng với đó, hai đơn nguyên cầu vượt trên Quốc lộ 50 đoạn giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp.HCM) cũng đã được thông xe toàn bộ.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỷ đồng, nối huyện Bến Lức, Long An với huyện Long Thành, Đồng Nai. Khi hoàn thành, dự án góp phần giảm ùn tắc và áp lực cho giao thông cho Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo liên kết vùng giữa các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm, quy mô lớn đã và đang dần hình thành tại Long An. Ảnh: dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Một dự án hạ tầng giao thông quan trọng của khu Tây phải kể đến Vành đai 3 Tp.HCM, đoạn qua Long An đang hối hả triển khai và dự kiến hoàn thành kỹ thuật vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An đến Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

Vành đai 3 Tp.HCM là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài hơn 76km, đi qua địa phận Tp.HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập. Trong đó, đường vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài 6,8km, gồm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 7 thi công xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng và dự án thành phần 8 giải phóng mặt bằng có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Long An, dự án hiện đạt tiến độ được duyệt, đang trên đà hoàn thành trước thời hạn Chính phủ giao từ 1 đến 3 tháng; phấn đấu cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc trong tháng 10/2025 và toàn bộ dự án trong năm 2026, vận hành đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài giảm ùn tắc giao thông, dự án vành đai 3 Tp.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương tuyến đi qua; đồng thời, tuyến đường điều tiết được mật độ phân bố dân cư, giãn dân cư từ đô thị trung tâm Tp.HCM ra bên ngoài, tạo sự kết nối với những đô thị vệ tinh như Bến Lức, Đức Hòa, Nhơn Trạch và các đô thị khác trong vùng đô thị Tp.HCM...

Vành đai 4 Tp.HCM, đoạn qua Long An đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Giao thông Vận tải với các tỉnh, thành có tuyến Vành đai 4 đi qua, lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết, địa phương cam kết bố trí hơn 10.300 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện phần dự án thuộc địa bàn tỉnh. Số vốn này chủ yếu dành cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuẩn bị đầu tư – những khâu then chốt đảm bảo tiến độ dự án. Đoạn tuyến Vành đai 4 qua Long An dài khoảng 40 km, đi qua các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Đước. Đến nay, địa phương đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang đẩy nhanh quá trình đo đạc, kiểm đếm, áp giá đền bù.

Theo quy hoạch, Vành đai 4 Tp.HCM có tổng chiều dài hơn 200km, mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 122.774 tỉ đồng, đi qua Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn qua Long An có chiều dài lớn nhất với hơn 78km. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối các trục quốc lộ và cao tốc huyết mạch như Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Tp.HCM - Trung Lương, Tp.HCM - Mộc Bài..., đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực vào trung tâm Tp.HCM và đi các tỉnh lân cận.

Hệ thống giao thông nội tỉnh được đẩy mạnh đầu tư giúp khoảng cách di chuyển của người dân khu Tây đến Tp.HCM được rút ngắn.

Bên cạnh giao thông liên vùng quy mô lớn, Long An đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông nội tỉnh. Việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ như quốc lộ 50, quốc lộ 62, quốc lộ 1A, quốc lộ 22, 827E, 830C, 823D, xây dựng các cây cầu... tạo ra hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối khu Tây với các khu vực khác của Tp.HCM.

Mới đây, Long An phê duyệt chủ trương đầu tư 3 cầu gần 4.800 tỉ đồng là cầu qua sông Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu qua sông Vàm Cỏ Tây trên Đường tỉnh 827E. 3 cây cầu này đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh, hình thành tuyến kết nối liên tục từ Tp.HCM qua Long An đến Tiền Giang. Dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và các cửa ngõ quốc tế, giảm áp lực cho các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 50.

Cùng với đó, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM (Ban Giao thông) có công văn gửi Sở Giao thông Công chánh Thành phố, đề nghị ghi vốn chuẩn bị đầu tư (khoảng 5.200 tỉ đồng) dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An). Dự án qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) đến đường tỉnh 823 D của Long An. Khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường xuyên tâm quan trọng kết nối đường Vành đai 2 với đường Vành đai 3, Vành đai 4, góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp.

Vào cuối tháng 3/2025, UBND tỉnh Long An đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C qua huyện Bến Lức, có chiều dài khoảng 9km. Tổng mức đầu tư dự án cũng được điều chỉnh tăng lên 1.851 tỉ đồng - tăng gần gấp đôi so với ban đầu là 971 tỉ đồng.

Theo đánh giá của huyện Bến Lức, việc nâng cấp cải tạo ĐT.830C có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các tuyến đường tỉnh với Quốc lộ 1, đường Vành đai 3, Vành đai 4 Tp.HCM, ĐT.830C, ĐT.830. Việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C không chỉ giúp đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng giao thông mà còn tăng kết nối mạng lưới hệ thống giao thông quốc gia với Tp.HCM, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Có thể thấy, năm 2025 được xem là năm bản lề với hàng loạt thay đổi quan trọng tại Long An. Với các dự án giao thông trọng điểm liên tục xúc tiến đầu tư, không chỉ giải quyết bài toán kết nối cho khu vực mà còn mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế và thị trường bất động sản.

Chuyên gia nhận định gì về bất động sản khu Tây trong chu kì mới

Theo PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, các dự án hạ tầng giao thông có vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự phát triển mang tính đột phá nhờ khả năng kết nối thuận tiện, tạo ra khởi đầu mới, khơi dậy tiềm năng phát triển của địa phương. Một khi hạ tầng giao thông được đẩy mạnh triển khai, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch dân cư, chuyển dịch đất đai, phát triển thêm những khu vực mới, tạo tiền đề cho phát triển bộ mặt đô thị, tạo động lực cho sự phát triển thị trường bất động sản của một địa phương. Điều này không chỉ đúng với Long An, mà còn đúng với các địa phương khác trên cả nước.

Bà Giang Huỳnh. Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M, Savills Việt Nam. Ảnh: Hạ Vy

Thực tế, các dự án bất động sản khu đô thị hiện hữu tại Long An đã và đang hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình phát triển giao thông của khu vực. Đơn cử như Khu đô thị Waterpoint 355ha của Nam Long. Dự án tọa lạc trên tỉnh lộ 830, nằm ngay điểm giao với Vành đai 4 Tp.HCM đang được thúc đẩy triển khai, kết nối thẳng đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến mở rộng 6-8 làn xe; đồng thời kết nối liền mạch đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 Tp.HCM. Do nằm tại nút giao của nhiều dự án hạ tầng quan trọng, chỉ cách trung tâm Tp.HCM chỉ 30 phút di chuyển, dự án này đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường.

Đây là khu đô thị tích hợp quy mô nhất của Nam Long tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, doanh nghiệp hơn 100 năm từ Nhật Bản Nishi Nippon Railroad tham gia vào giai đoạn 1 với 165ha của khu đô thị, gồm 6.500 căn hộ Flora, hơn 2.200 biệt thự và nhà phố Valora. Dự án có lợi thế 3 mặt giáp sông Vàm Cỏ Đông; loạt tiện ích như trường học quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm… đã lần lượt đưa vào vận hành.

Tại ĐHCĐ, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 799 tỷ đồng, và lợi nhuận ròng của công ty mẹ đạt 701 tỷ, tăng 35% so với năm trước. Doanh số (Presales) dự kiến đạt 14.645 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2024. Kế hoạch kinh doanh tập trung vào đẩy mạnh kinh doanh và bàn giao tại các dự án hiện hữu như Akari City, Waterpoint, Izumi City, EHomeS Cần Thơ, EHome Southgate và Nam Long II Central Lake. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tung ra hơn 2.000 sản phẩm mới tại các phân khu trọng điểm, tiếp tục khảo sát và mở rộng hoạt động tại các địa bàn tiềm năng.

Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh. Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M, Savills Việt Nam chỉ ra 3 lý do để thị trường có thể tin vào sự phát triển của bất động sản Long An.

Thứ nhất, Long An sở hữu vị trí địa lý được xem như cửa ngõ để kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Tp.HCM. Đây là một lợi thế đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại cũng như giao thông hậu cần cho cả 2 khu vực.

Thứ hai, Long An là địa phương có diện tích lớn (4.492km2) và quỹ đất trống rộng lớn. Đây là điểm cộng của thị trường Long An trong mắt các chủ đầu tư, nhất là trong bối cảnh các đô thị xung quanh, đặc biệt là Tp.HCM đang dần cạn kiệt quỹ đất trống.

Thứ ba, đó là cơ hội phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Long An. Quỹ đất sạch lớn, chính sách thu hút vốn FDI và môi trường đầu tư thông thoáng khiến Long An luôn thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, trở thành "đối trọng" với Bình Dương, Đồng Nai trong phát triển kinh tế công nghiệp.

"Xét trên các khía cạnh, Long An hoàn toàn có đủ điều kiện từ vị trí, quỹ đất, kết nối hạ tầng, phát triển công ăn việc làm... để có thể giúp giảm tải áp lực dân số tại Tp.HCM. Đây cũng là thị trường có thể phát triển những sản phẩm nhà ở nhắm đến đối tượng người mua tại Tp.HCM đang tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả phải chăng", bà Giang nhấn mạnh.

Hạ tầng giao thông phát triển tác động tích cực đến bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản Long An những năm gần đây.

Cũng chia sẻ về nhu cầu bất động sản tại Long An, bà Trang Bùi – Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhấn mạnh, Long An là một trong những thị trường bất động sản tiềm năng ở khu vực phía Nam. Thời gian qua, Long An đã rất nỗ lực để trở thành một trung tâm phát triển kinh tế năng động và hiệu quả, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Tp.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Nhờ đó, thị trường bất động sản nơi đây được hưởng nhiều lợi thế. Việc Long An đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng tốt hơn, thu hút nhà đầu tư và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Theo bà Trang Bùi, hiện nguồn cung nhà liền thổ tại Long An đạt khoảng 7.000 căn tại Bến Lức và Đức Hòa. Quỹ đất ở Long An vẫn còn nhiều. Bên cạnh xu hướng dịch chuyển chỗ ở của người mua ra vùng ven thì thị trường bất động sản Long An còn được hỗ trợ bởi yếu tố ổn định và an toàn. Đồng thời, sự phát triển của các khu công nghiệp là động lực thúc đẩy nguồn cầu nhà ở. Các khu đô thị mới với sản phẩm là nhà liền thổ hay các dự án căn hộ thanh khoản vẫn tích cực. Dù còn nhiều thách thức nhưng bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực tại Long An vẫn được xem là kênh đầu tư trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam. Ảnh: Hạ Vy

"Mặt bằng giá bất động sản tại Long An hiện đang ở "vùng trũng", tạo cơ hội cho các nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa tiềm năng từ đô thị hóa, hạ tầng và mức giá hấp dẫn là điểm thu hút của thị trường này. Khi bất động sản đang dần tiến tới chu kỳ mới cùng với sự góp mặt của các khu đô thị được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn, có uy tín trên thị trường, thị trường Long An dự kiến sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn với các loại sản phẩm đa dạng", bà Trang nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group phân tích, thị trường bất động sản Long An có nhiều bước chuyển động tích cực từ cuối năm 2024 đến nay. Khu vực này ghi nhận những tín hiệu khả quan về cả lượng cung lẫn cầu, ở một số phân khúc tiêu biểu là nhà phố, biệt thự và căn hộ.

Theo ông Thắng, trước đây, khi nhắc đến bất động sản Long An, người ta thường sẽ chỉ nghĩ đến những giao dịch đất nền, mua đi bán lại, tạo sóng tăng giá đem lại nguồn thu nhất thời cho giới đầu tư. Tuy nhiên, gần đây, thị trường bất động sản Long An trong chu kỳ phát triển tiếp theo sẽ có sự thay đổi rõ rệt về loại hình sản phẩm, quy mô dự án. Các dự án khu đô thị hàng trăm ha cùng dòng sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà xây sẵn, biệt thự sẽ trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group.

"Các dự án lớn xuất hiện ngày càng nhiều, quy mô lên tới hàng triệu USD, cho thấy thị trường bất động sản Long An đang ngày một phát triển chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tương lai. Khi đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản Long An là tất yếu", ông Thắng cho hay.

Với lợi thế trên, dễ thấy Long An là một thị trường tiềm năng song theo các chuyên gia, khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu thông tin kỹ càng về thị trường khu vực. Trong bối cảnh bất động sản còn chưa hoàn toàn phục hồi, nhà đầu tư nên có những phân tích về quy hoạch, hạ tầng địa phương, pháp lý dự án, thủ tục đầu tư, tiềm lực của chủ đầu tư... trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ dòng vốn mình bỏ ra khi đầu tư sao cho phù hợp, tránh trường hợp mất thanh khoản và mất khả năng chi trả. Ngoài ra, hiện bất động sản đã qua thời lướt sóng, cho nên dù đầu tư ở thị trường Long An hay bất cứ thị trường nào, nếu muốn có lợi nhuận như kỳ vọng thì nhà đầu tư phải xác định đó là khoản đầu tư trung và dài hạn.