Livestream Sunshine Group: Căn hộ cao cấp chốt giá rẻ hơn 1,5 tỷ, khán giả trúng 200 triệu

Đỉnh cao kịch tính: Trúng thưởng 200 triệu chỉ sau 1 giây

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí livestream đã nhanh chóng "tăng nhiệt" khi lượng người theo dõi không ngừng tăng vọt, đạt đỉnh với hơn 31.000 mắt xem cùng lúc và tổng cộng hơn 400.000 lượt xem đa nền tảng. Ngay sau khi căn hộ Sunshine Green Iconic được một khách hàng đặt giá thành công, chương trình tiếp tục "bùng nổ" với màn quay số trúng thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt - giải thưởng lớn nhất từ đầu chuỗi livestream NobleGo đến nay.

Chị Nguyễn Hương Lan đã may mắn trúng thưởng trị giá lên tới 200 triệu đồng

Nhân vật may mắn nhất được xướng tên trong tối 8/8 là chị Nguyễn Hương Lan và chỉ trong đúng 1 giây sau khi được xướng tên, chị Lan đã nhanh tay xác nhận trong sự ngỡ ngàng, phấn khích của cả MC và khán giả. Thông báo "ting ting" chuyển khoản được hoàn tất ngay sau đó, ghi nhận pha "chốt giải" thần tốc nhất trong lịch sử livestream của Sunshine Group trên nền tảng NobleGo.

Minigame quay số này được thực hiện hoàn toàn tự động trên Noble App, đảm bảo công bằng và minh bạch tuyệt đối. Chỉ cần định danh tài khoản có liên kết ngân hàng và theo dõi trọn vẹn livestream vào 20 giờ tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên app là có thể tham gia quay thưởng, rút tiền liền tay - một trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn chưa từng có trên thị trường bất động sản hiện nay.

"Chốt" căn hộ cao cấp Sunshine Green Iconic rẻ hơn 1,5 tỷ đồng, có thể vào ở ngay

Trước pha quay số kỷ lục, tâm điểm chương trình thuộc về căn hộ A-09CH06 dự án Sunshine Green Iconic với diện tích 73,7m², 2 phòng ngủ, ban công Tây Nam hướng thẳng sân golf Long Biên, sở hữu nội thất liền tường cao cấp và đã được bàn giao, có thể vào ở hoặc khai thác dòng tiền ngay.

Với mức giá khởi điểm từ 4,2 tỷ đồng, căn hộ đã trải qua ba vòng đặt giá căng thẳng và được anh N.Tùng "deal" thành công với mức giá 6,9 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1,5 tỷ đồng so với giá thị trường.

Sunshine Green Iconic là tổ hợp dự án căn hộ Xanh - Thông minh tiên phong tại phía Đông Hà Nội, quy mô 4 tòa chung cư 15 tầng tọa lạc tại phường Phúc Lợi, liền kề sân golf Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận siêu cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công.

Sunshine Green Iconic đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, pháp lý rõ ràng, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Từng được mở bán năm 2020 với giá chỉ khoảng 38 triệu đồng/m², Sunshine Green Iconic đến nay đã tăng gần gấp 3, chạm ngưỡng 110 triệu đồng/m². Theo giới phân tích, đây là quy luật quen thuộc với các dự án đã bàn giao của Sunshine Group, nơi giá trị sản phẩm thường bứt tốc 30 - 50% chỉ sau 1 đến 3 năm nhờ vị trí đắc địa, kiến trúc ưu việt, pháp lý rõ ràng, cùng hệ tiện ích và công nghệ 5 sao. Đáng chú ý, dư địa tăng giá của Sunshine Green Iconic trong 1,2 năm tới dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc, khi loạt hạ tầng trọng điểm như siêu cầu Trần Hưng Đạo, đường Cổ Linh mở rộng đang đẩy mạnh triển khai.

Hé lộ siêu phẩm lên sóng 12/8 cùng giải thưởng may mắn 200 triệu đồng

Sau 12 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 6 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu/phiên) để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cải tạo, xây mới một điểm trường tại Cao Bằng. Nhưng hành trình này vẫn chưa dừng lại.

Livestream tối 12/8 sẽ lên sóng một "siêu phẩm" mới: Sky Villa thông tầng ký hiệu A2.06-02 thuộc dự án Noble Crystal Long Bien, với diện tích gần 170m², 3 phòng ngủ, ban công Tây Nam hướng công viên nội khu. Toạ lạc tại dự án hàng hiệu tiên phong phía Đông Hà Nội, căn hộ được kiến tạo theo chuẩn mực cao cấp nhất của phân khúc bất động sản hạng sang với bể bơi, sân vườn riêng, thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu và dịch vụ vận hành 5 sao quốc tế, mang lại trải nghiệm sống tương xứng với các khách sạn hạng sang trên thế giới.

Sky Villa A2.06-02 chính thức lên sóng NobleGo vào 20h ngày 12/8 với giá khởi điểm chỉ từ 12 tỷ đồng - tương đương 50% giá thị trường

Đáng chú ý, vòng quay may mắn trị giá 200 triệu đồng tiền mặt dự kiến sẽ tiếp tục "bùng nổ" trong phiên 12/8, mang lại cơ hội "rút tiền liền tay" cho bất cứ ai chỉ với thao tác đăng ký tài khoản định danh và theo dõi trọn vẹn livestream NobleGo trên app.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; cùng các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.

