Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

Sáng 6-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Võ Thị Phụng (SN 1979; trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Võ Thị Phụng (đứng giữa) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19-8-2025, tại khu vực lễ khởi công dự án Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ – giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông), bà Võ Thị Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook "Phụng Võ" để phát trực tiếp 6 video quay cảnh người dân tập trung đông người.

Trong các video này, bà Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, kêu gọi người dân chia sẻ hình ảnh, đồng thời đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật về dự án – như việc dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến người dân...

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, chính trị – xã hội trên địa bàn.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Võ Thị Phụng. Đến ngày 3-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Võ Thị Phụng đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Được biết, dự án KCN Phù Mỹ do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỉ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.