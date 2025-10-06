Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

06-10-2025 - 16:14 PM | Bất động sản

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng vì sử dụng mạng xã hội để livestream xuyên tạc liên quan dự án KCN Phù Mỹ.

Sáng 6-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Võ Thị Phụng (SN 1979; trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam- Ảnh 1.

Bà Võ Thị Phụng (đứng giữa) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19-8-2025, tại khu vực lễ khởi công dự án Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ – giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông), bà Võ Thị Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook "Phụng Võ" để phát trực tiếp 6 video quay cảnh người dân tập trung đông người.

Trong các video này, bà Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, kêu gọi người dân chia sẻ hình ảnh, đồng thời đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật về dự án – như việc dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến người dân...

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, chính trị – xã hội trên địa bàn.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Võ Thị Phụng. Đến ngày 3-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Võ Thị Phụng đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Được biết, dự án KCN Phù Mỹ do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỉ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia chỉ thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi

Chuyên gia chỉ thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi Nổi bật

Từ "góc kẹt" ven biển, Cần Giờ hút hạ tầng tỷ USD với đường vượt biển đầu tiên tại TP.HCM đi Vũng Tàu chỉ 10 phút, đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng...

Từ "góc kẹt" ven biển, Cần Giờ hút hạ tầng tỷ USD với đường vượt biển đầu tiên tại TP.HCM đi Vũng Tàu chỉ 10 phút, đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng... Nổi bật

Cần Thơ 'muốn' nâng cấp sân bay và dự án cảng biển Trần Đề

Cần Thơ 'muốn' nâng cấp sân bay và dự án cảng biển Trần Đề

16:10 , 06/10/2025
Ecopath: Khi “quỹ đất xanh” trở thành di sản tương lai của đô thị

Ecopath: Khi “quỹ đất xanh” trở thành di sản tương lai của đô thị

15:30 , 06/10/2025
Dự kiến khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 12-2025

Dự kiến khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 12-2025

15:13 , 06/10/2025
TP HCM: Đề xuất bãi bỏ đấu giá gần 1.000 căn hộ tái định cư

TP HCM: Đề xuất bãi bỏ đấu giá gần 1.000 căn hộ tái định cư

15:11 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên