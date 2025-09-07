Lộ ảnh BYD 05 tại Việt Nam: Sedan cỡ C dùng động cơ plug-in hybrid, chạy 120km không cần xăng

BYD 05 đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên mẫu sedan hạng C bị bắt gặp trong nước. Trước đó hồi tháng 5/2022, BYD 05 đã nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện những thông tin xoay quanh trang bị theo xe vẫn chưa được tiết lộ.

Chiếc BYD 05 xuất hiện tại Hà Nội.

BYD 05 có tên gọi khác là BYD Destroyer 05, thuộc phân khúc sedan hạng C, sử dụng động cơ plug-in hybrid (DM-i). Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 (mm), trục cơ sở 2.718mm, ngang ngửa các mẫu sedan hạng C như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.

Ngoại hình BYD Destroyer 05 nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, chiếm trọn phần cản trước. Hệ thống đèn đều là dạng LED. Đèn hậu phía sau nối liền. Mâm xe kích thước 16 inch hoặc 17 inch tùy thuộc vào phiên bản.

Tham khảo thị trường Trung Quốc, nội thất BYD 05 có giải trí 15,6 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch thiết kế dạng máy tính bảng trên bản cao cấp nhất. Nội thất được bao phủ bởi hệ thống đèn LED viền. Vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm chức năng và cần số dạng núm xoay. Bệ trung tâm được vuốt dốc xuống theo kiểu thác nước.

Ghế chỉnh điện 6 hướng và chỉnh tay 4 hướng với ghế phụ. Một số chi tiết đáng giá khác có thể kể đến cửa sổ trời, điều hòa 2 vùng tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, khởi động xe từ xa, sạc không dây,... Xe có 4 chế độ lái, bao gồm: EV, Sport, Normal và Eco.

Công nghệ an toàn nổi bật có ga tự động thông minh, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận dạng biển báo, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, nhận dạng và bảo vệ người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, đỗ xe tự động, camera 360 độ, 6 túi khí...

BYD 05 trang bị động cơ hybrid sạc ngoài DM-i giống với "người anh em" BYD Sealion 6 đã mở bán, sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 108 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện của phiên bản 55 km cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm, còn mô-tơ điện của phiên bản 120 km cho công suất 194 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm. Hiện chưa rõ xe xuất hiện tại Hà Nội thuộc phiên bản nào.

Hiện BYD Việt Nam vẫn chưa tiết lộ thời gian ra mắt hay xác nhận mở bán mẫu sedan hybrid này. Tuy nhiên, chắc chắn BYD 05 sẽ tạo nên làn gió mới trong phân khúc sedan hạng C khi các đối thủ đều là động cơ xăng thuần hoặc HEV thay vì dạng xe PHEV.



