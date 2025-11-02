Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 màu sắc mới này được cho là sẽ sớm có trên iPhone mới.

Sau khi gây bất ngờ với sắc cam vũ trụ (Cosmic Orange) đầy táo bạo trên iPhone 17 Pro, có vẻ như Apple vẫn chưa dừng lại trong hành trình làm mới diện mạo dòng sản phẩm cao cấp của mình. Theo Tom’s Guide, xu hướng “màu độc bản” sẽ tiếp tục thống trị thế hệ iPhone 18 Pro ra mắt vào năm 2026.

Mới đây, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station (DCS) đã chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng iPhone 18 Pro sẽ có ba tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới gồm: Nâu (Brown), tím (Purple) và đỏ tía (Burgundy). Một số bản dịch từ tiếng Trung cho rằng hai trong số ba màu này có thể được gọi là nâu cà phê (Coffee Brown) và đỏ rượu vang (Wine Red), những gam màu trầm, ấm và sang trọng, mang lại cảm giác cổ điển nhưng vẫn hiện đại.

Lộ diện 3 màu sắc chuẩn bị có trên iPhone mới- Ảnh 1.

3 màu sắc mới này được cho là sẽ có trên iPhone năm tới. (Ảnh: Digital Chat Station)

Lộ diện 3 màu sắc chuẩn bị có trên iPhone mới- Ảnh 2.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ toàn cầu, bởi DCS vốn là nguồn tin có độ chính xác cao trong giới rò rỉ smartphone. Tuy vậy, cũng cần nhớ rằng iPhone 17 Pro mới chỉ ra mắt được vài tháng, và từ nay đến tháng 9 năm sau, Apple hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược màu sắc của hãng.

Điều khiến tin đồn này trở nên đặc biệt là khả năng iPhone 18 Pro sẽ không còn phiên bản màu đen. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple loại bỏ màu đen hoặc xám không gian (Space Gray) khỏi danh sách màu sắc của dòng Pro, sau khi iPhone 17 Pro chỉ xuất hiện với Cosmic Orange, Deep Blue và Silver. Dường như “quả táo” đang chủ động thoát khỏi hình ảnh cũ kỹ của màu đen truyền thống, để theo đuổi một ngôn ngữ màu sắc mang tính nhận diện cao hơn, sáng tạo hơn và thể hiện tinh thần mới của thương hiệu.

Nếu như trong quá khứ, Apple luôn chọn những tông màu an toàn như xám, bạc hay đen để tôn lên sự tối giản, thì giờ đây hãng đang dần chuyển sang những gam màu đậm chất cá tính nhưng vẫn tinh tế, mang tinh thần thời trang hơn là công nghệ thuần túy. Cosmic Orange chính là minh chứng: vừa mạnh mẽ, nổi bật, vừa thể hiện tinh thần tự do và dám khác biệt, đúng với triết lý “Think Different” mà Apple luôn theo đuổi.

Sự xuất hiện của nâu cà phê hay đỏ rượu vang nếu thành sự thật, có thể cho thấy Apple đang hướng đến phong cách sang trọng cổ điển, tương đồng với xu hướng thời trang cao cấp đang quay lại với các tông màu trầm, ấm, thiên nhiên và bền vững.

Những gam màu này không chỉ mang lại cảm giác “premium” về thị giác mà còn khơi gợi cảm xúc sâu hơn, phù hợp với nhóm người dùng cao cấp, những người xem iPhone không chỉ là công cụ công nghệ, mà còn là món phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng.

Dù còn quá sớm để khẳng định, nhưng nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro có thể sẽ tiếp tục định nghĩa lại cách người dùng cảm nhận sự sang trọng trong kỷ nguyên công nghệ. Không chỉ chạy đua về cấu hình, Apple dường như đang biến từng phiên bản iPhone thành một tuyên ngôn phong cách, nơi công nghệ gặp gỡ thời trang, và màu sắc trở thành ngôn ngữ của cảm xúc.

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

