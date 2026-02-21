Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo vướng thủ tục kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

21-02-2026 - 11:05 AM | Doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, vừa nhận được kiến nghị xoay quanh chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, kiến nghị chủ yếu đơn giản thủ tục kế toán, làm rõ thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế, cách tính thuế.

Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Dự thảo xây dựng theo hướng tối giản, dễ thực hiện, không làm phát sinh thêm nhân sự kế toán - hành chính. Doanh nghiệp không bắt buộc áp dụng đầy đủ hệ thống tài khoản kế toán, mà chủ yếu theo dõi, ghi chép qua các sổ kế toán đơn giản và sử dụng số liệu này để lập báo cáo tài chính.

Dự thảo phân loại hướng dẫn kế toán theo phương pháp tính thuế. Với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ để theo dõi doanh thu theo từng nhóm ngành nghề có cùng tỷ lệ thuế, làm căn cứ xác định số thuế phải nộp.

Trong các trường hợp còn lại, như doanh nghiệp xác định thuế TNDN theo thu nhập tính thuế hoặc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, dự thảo yêu cầu bổ sung một số sổ kế toán chi tiết cần thiết để theo dõi doanh thu, chi phí, hàng hóa, tiền và nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được đơn giản thủ tục kế toán. Ảnh minh hoạ: BĐN.

Góp ý cho dự thảo, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho rằng, việc xác định doanh thu, chi phí là quan trọng trong các trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập tính thuế. Để có cơ sở rõ ràng cho người nộp thuế và người kiểm tra thuế, dự thảo Thông tư cân nhắc hướng dẫn rõ về cơ sở, thời điểm và chứng từ làm căn cứ ghi nhận doanh thu, chi phí.

VACPA dẫn ví dụ ngành cung cấp dịch vụ, thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm đủ điều kiện ghi nhận doanh thu có thể khác nhau. Trường hợp doanh nghiệp thu tiền trước của khách hàng, phải xuất hóa đơn tại thời điểm nhận tiền theo pháp luật về thuế.

“Cơ quan soạn thảo cần bổ sung quy định về việc doanh nghiệp siêu nhỏ phải tuân thủ quy định nào của pháp luật kế toán . Ví dụ, quy định về bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu kế toán. Điều này nhằm làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo quản, lưu trữ và sử dụng chứng từ”, VACPA đề xuất.

Trong khi đó, Cục Thuế đề xuất cân nhắc bổ sung hướng dẫn về sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử làm căn cứ ghi sổ. Theo Cục Thuế, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ không dùng tới sổ kế toán chi tiết như sổ chi tiết vật liệu, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu. Do đó, có thể cân nhắc cho phép doanh nghiệp lựa chọn các sổ này để tránh phát sinh áp lực tuân thủ.

Doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô không quá 10 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, doanh thu 3-10 tỷ đồng/năm (tuỳ theo lĩnh vực).

Theo Quỳnh Nga

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương thay Tổng giám đốc

Sau Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương thay Tổng giám đốc Nổi bật

Chuỗi gà rán 100 cửa hàng quen mặt giới trẻ Việt bất ngờ "đổi chủ" ngay đầu năm mới

Chuỗi gà rán 100 cửa hàng quen mặt giới trẻ Việt bất ngờ "đổi chủ" ngay đầu năm mới Nổi bật

Doanh nghiệp bán lẻ lên kế hoạch kinh doanh lạc quan cho năm 2026

Doanh nghiệp bán lẻ lên kế hoạch kinh doanh lạc quan cho năm 2026

10:23 , 21/02/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án 23.000 tỷ tại Hải Phòng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án 23.000 tỷ tại Hải Phòng

10:18 , 21/02/2026
Những F2 tuổi Ngọ nhà đại gia Việt: Người gánh vác cơ nghiệp, người sở hữu khối tài sản khủng

Những F2 tuổi Ngọ nhà đại gia Việt: Người gánh vác cơ nghiệp, người sở hữu khối tài sản khủng

09:02 , 21/02/2026
Fecon 'bốc hơi' hơn 1.140 tỷ đồng doanh thu sau đính chính BCTC quý IV/2025

Fecon 'bốc hơi' hơn 1.140 tỷ đồng doanh thu sau đính chính BCTC quý IV/2025

08:16 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên