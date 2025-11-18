Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cá "bổ hơn cá chép", cực tốt cho tim và não: Việt Nam có sẵn nhưng ít người ăn

18-11-2025 - 07:22 AM

Đây là loại cá dân dã được đánh bắt nhiều tại Việt Nam. Loại cá này chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được đánh giá là “bổ hơn cá chép”.

Cá là một trong những thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mọi người ăn cá khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe.

Trên thị trường có nhiều loại cá khác nhau, nhưng tại Việt Nam có một loại cá chứa hàm lượng chất dinh dưỡng vượt trội, đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ, đó là cá hố.

Theo trang tin QQ News (Trung Quốc), cá hố là loại cá thân dài, dẹt, màu ánh bạc. Cá hố ngọt thịt, ít xương, được xem là “món quà trời ban” cho những ai ngại nhặt xương cá. Không chỉ có hương vị thơm ngon, cá hố còn đặc biệt giàu dinh dưỡng.

Trong 100g cá hố tươi có chứa 17,6g protein; 4,2g chất béo; 279mg DHA; 431mg canxi; 361mg kali; 26,6mcg selen; 8,1mcg vitamin D cùng nhiều dưỡng chất khác.

Trang QQ News viết, với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, cá hố được nhiều chuyên gia Trung Quốc đánh giá là “bổ hơn cá chép”, thậm chí loại cá này còn được coi là một trong các loại hải sản bổ dưỡng nhất ở Trung Quốc.

Cá hố cũng đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Loại cá

Cá hố giàu dinh dưỡng. (Ảnh minh hoạ)

Lợi ích sức khỏe của cá hố

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Cá hố có hàm lượng protein và chất béo lành mạnh phong phú. Do đó, ăn cá hố có thể giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn, từ đó hạn chế tình trạng nạp dư thừa lượng calo vào trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng hiệu quả.

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Axit béo omega-3 trong cá hố, đặc biệt là DHA và EPA, có thể giúp tăng lượng cholesterol “tốt” HDL và giảm nồng độ cholesterol “xấu” LDL dư thừa tích tụ trong động mạch. Điều này giúp hạn chế nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch bao gồm đau tim, đột quỵ.

Kali trong cá hố cũng có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ. Selen trong cá hố có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ các tế bào nội mạch khỏi tổn thương. Đồng thời, dưỡng chất này còn giúp cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông - nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ.

- Tốt cho não bộ: Hàm lượng DHA dồi dào trong cá hố có thể giúp cải thiện chức năng thần kinh, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung.

- Giúp xương chắc khỏe: Cá hố rất giàu vitamin D và canxi. Vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Ngoài ra, vitamin D và canxi cũng tham gia vào quá trình phát triển và duy trì xương chắc khỏe, từ đó làm giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người cao tuổi.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Cá hố cung cấp sắt, kẽm và vitamin B12 - các dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tạo máu và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Điều này giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác nhau.

Loại cá

Cá hố mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Cá hố tại Việt Nam

Theo thông tin được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết và Tạp chí Thủy hải sản, cá hố được đánh bắt tại nhiều vùng biển ở Việt Nam, bao gồm ven biển tỉnh Tiền Giang (cũ), Bến Tre (cũ), Trà Vinh (cũ), Quảng Bình (cũ), Nghệ An,...

Cá hố có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã khác nhau như cá hố chiên giòn, cá hố kho tiêu, cá hố nấu canh chua,... Các món ăn này không chỉ làm phong phú hương vị cho bữa ăn mà còn giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe. Do đó, khi đi chợ, mọi người có thể mua cá chạch về để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng.

Top 5 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải cẩn trọng

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

