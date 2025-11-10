Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loài cây "dễ chiều" hơn kim tiền 100 lần, trồng đâu xanh đó, tài lộc kéo vào nhà

10-11-2025 - 08:33 AM | Lifestyle

Yêu cây cảnh trong nhà thì nhất định phải trồng những loài xanh tốt, vừa đẹp vừa mang ý nghĩa an lành.

Trồng cây phong thủy trong nhà không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn mang lại cảm giác an yên và may mắn. Ngoài cây kim tiền vốn rất phổ biến, vẫn còn nhiều loại cây khác vừa dễ chăm, vừa mang ý nghĩa tốt lành, giúp thu hút tài lộc và sinh khí cho ngôi nhà. Dưới đây là 3 cái tên nổi bật - đẹp, bền và quan trọng là "dễ chiều: hơn kim tiền gấp nhiều lần, ai cũng có thể trồng thành công dù bận rộn đến đâu.

1. Lan quân tử

Cái tên lan quân tử đã đủ gợi cảm giác thanh nhã và quý phái. Lá mọc đối xứng, thân xanh đậm, bóng mượt; khi ra hoa, từng cụm cam đỏ nổi bật giữa nền lá xanh trông rất sang trọng. Theo phong thủy, loài cây này tượng trưng cho trí tuệ, sự điềm tĩnh và thăng tiến bền vững.

Lan quân tử đặc biệt dễ chăm: không cần tưới nhiều, chỉ cần đất hơi ẩm và nơi có ánh sáng nhẹ. Mùa lạnh, chỉ cần chuyển vào chỗ kín gió là cây vẫn sinh trưởng tốt. So với kim tiền, lan quân tử bền bỉ và "ít đòi hỏi" hơn rất nhiều, thích hợp đặt ở phòng khách, lối vào hoặc ban công - những nơi đón ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng.

Loài cây

2. Tùng la hán 

Tùng la hán là biểu tượng của sự trường tồn. Dáng cây thẳng, tán cong nhẹ như được tạo hình, càng lớn tuổi lại càng đẹp, thậm chí có giá trị sưu tầm cao. Trong phong thủy, tùng la hán đại diện cho sự bền vững, may mắn và thịnh vượng lâu dài.

Loài này ưa sáng, thích không khí thoáng đãng. Chỉ cần đất thoát nước tốt và tưới vừa đủ, cây sẽ xanh quanh năm. Bạn có thể trồng ở ban công, sân thượng hoặc ngay cửa nhà. Một chậu tùng la hán khỏe mạnh không chỉ giúp không gian thêm thanh tịnh, sang trọng mà còn mang đến cảm giác an yên, vững chãi.

Loài cây

3. Ngũ gia bì 

Nếu cần một loại cây vừa mang phong thủy tốt vừa dễ chăm dễ trồng, thì ngũ gia bì chính là ứng cử viên sáng giá. Lá mọc xòe như bàn tay đón tài, lại xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự sung túc, phát đạt. Điểm cộng lớn nhất là cây gần như không kén điều kiện sống: ít sâu bệnh, chịu bóng bán phần, và chỉ cần tưới vừa đủ là luôn tươi tốt. Đặt ngũ gia bì trong phòng khách, góc làm việc hay gần cửa sổ đều hợp. Ngoài ra, cây còn có khả năng lọc không khí và đuổi muỗi, giúp không gian thêm trong lành.

Ngũ gia bì càng trồng lâu càng sum suê, thân cứng, lá dày, biểu trưng cho tài vận ngày một vững vàng. Với người không có nhiều thời gian chăm cây, đây là lựa chọn lý tưởng để làm đẹp và mang lại vượng khí cho không gian sống.

Loài cây

Tổng hợp

Trồng đúng loài cây này trước cửa: Gia đạo vững như núi, đời con cháu càng ở càng thịnh

Theo Phác Thái Anh

Phụ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế Nổi bật

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nổi bật

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

08:26 , 10/11/2025
Nam ca sĩ, diễn viên bỏ nghề đi làm travel blogger: 2 năm đi 118 quốc gia, mua nhà xe, cuộc sống viên mãn

Nam ca sĩ, diễn viên bỏ nghề đi làm travel blogger: 2 năm đi 118 quốc gia, mua nhà xe, cuộc sống viên mãn

08:03 , 10/11/2025
Toàn cảnh vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc i và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

Toàn cảnh vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc i và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

07:21 , 10/11/2025
Bí ẩn bên trong căn phòng chứa két sắt của vợ chồng Đoàn Di Băng

Bí ẩn bên trong căn phòng chứa két sắt của vợ chồng Đoàn Di Băng

07:16 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên