Loài cây "dễ chiều" hơn kim tiền 100 lần, trồng đâu xanh đó, tài lộc kéo vào nhà

Trồng cây phong thủy trong nhà không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn mang lại cảm giác an yên và may mắn. Ngoài cây kim tiền vốn rất phổ biến, vẫn còn nhiều loại cây khác vừa dễ chăm, vừa mang ý nghĩa tốt lành, giúp thu hút tài lộc và sinh khí cho ngôi nhà. Dưới đây là 3 cái tên nổi bật - đẹp, bền và quan trọng là "dễ chiều: hơn kim tiền gấp nhiều lần, ai cũng có thể trồng thành công dù bận rộn đến đâu.

1. Lan quân tử

Cái tên lan quân tử đã đủ gợi cảm giác thanh nhã và quý phái. Lá mọc đối xứng, thân xanh đậm, bóng mượt; khi ra hoa, từng cụm cam đỏ nổi bật giữa nền lá xanh trông rất sang trọng. Theo phong thủy, loài cây này tượng trưng cho trí tuệ, sự điềm tĩnh và thăng tiến bền vững.

Lan quân tử đặc biệt dễ chăm: không cần tưới nhiều, chỉ cần đất hơi ẩm và nơi có ánh sáng nhẹ. Mùa lạnh, chỉ cần chuyển vào chỗ kín gió là cây vẫn sinh trưởng tốt. So với kim tiền, lan quân tử bền bỉ và "ít đòi hỏi" hơn rất nhiều, thích hợp đặt ở phòng khách, lối vào hoặc ban công - những nơi đón ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng.

2. Tùng la hán

Tùng la hán là biểu tượng của sự trường tồn. Dáng cây thẳng, tán cong nhẹ như được tạo hình, càng lớn tuổi lại càng đẹp, thậm chí có giá trị sưu tầm cao. Trong phong thủy, tùng la hán đại diện cho sự bền vững, may mắn và thịnh vượng lâu dài.

Loài này ưa sáng, thích không khí thoáng đãng. Chỉ cần đất thoát nước tốt và tưới vừa đủ, cây sẽ xanh quanh năm. Bạn có thể trồng ở ban công, sân thượng hoặc ngay cửa nhà. Một chậu tùng la hán khỏe mạnh không chỉ giúp không gian thêm thanh tịnh, sang trọng mà còn mang đến cảm giác an yên, vững chãi.

3. Ngũ gia bì

Nếu cần một loại cây vừa mang phong thủy tốt vừa dễ chăm dễ trồng, thì ngũ gia bì chính là ứng cử viên sáng giá. Lá mọc xòe như bàn tay đón tài, lại xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự sung túc, phát đạt. Điểm cộng lớn nhất là cây gần như không kén điều kiện sống: ít sâu bệnh, chịu bóng bán phần, và chỉ cần tưới vừa đủ là luôn tươi tốt. Đặt ngũ gia bì trong phòng khách, góc làm việc hay gần cửa sổ đều hợp. Ngoài ra, cây còn có khả năng lọc không khí và đuổi muỗi, giúp không gian thêm trong lành.

Ngũ gia bì càng trồng lâu càng sum suê, thân cứng, lá dày, biểu trưng cho tài vận ngày một vững vàng. Với người không có nhiều thời gian chăm cây, đây là lựa chọn lý tưởng để làm đẹp và mang lại vượng khí cho không gian sống.

