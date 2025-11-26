Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc

26-11-2025 - 08:14 AM | Lifestyle

Trong phong thủy, loại cây này được coi là biểu tượng của sự giàu sang, thịnh vượng. Trong y học, nó được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Từ xa xưa, cây hoa trà đã được trồng quanh sân vườn, hiên nhà như một loài cây cảnh thanh nhã. Vào mùa đông, những bông hoa trà vẫn nở rực rỡ, đứng thẳng trong gió lạnh. Chính vì thế, loại cây này ngày càng được ưa chuộng, trồng làm cảnh trong nhà.

Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 1.

Cây hoa trà (Ảnh minh họa).

Theo báo Dân Việt , trong phong thủy, hoa trà được coi là biểu tượng của may mắn, vượng tài và sự sung túc. Ngôn ngữ hoa của hoa trà gắn với giàu có, thịnh vượng. Gia chủ trồng hoa trà trong sân được cho là có thể đón thêm tài lộc.

Hoa trà có tên khoa học là Camellia japonica . Cây thuộc chi chè, có nguồn gốc từ vùng Đông Á. Ngày nay, loài cây này đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hoa trà có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, trắng, hồng. Trong đó, hoa trà đỏ thường được xem là biểu tượng của phú quý, sắc hoa rực rỡ như tiếp thêm sức sống, xua đi không khí ảm đạm ngày đông. Cây càng xanh tốt, tán lá sum suê, hoa nở đầy cành thì càng được coi là dấu hiệu tài lộc, đủ đầy.

Cây hoa trà - vị thuốc trong nhà

Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 2.
Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 3.
Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 4.
Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 5.
Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 6.
Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 7.

Một số loại hoa trà (Ảnh minh họa).

Không chỉ đẹp và mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, hoa trà trong y học cổ truyền còn được xem là một vị thuốc quý.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , hoa trà có vị ngọt đắng, tính mát, có công dụng lương huyết, chỉ huyết, tán ứ. Theo y học cổ truyền, hoa trà được dùng để hỗ trợ các chứng thổ huyết, chảy máu cam, băng huyết, kiết lị ra máu, một số bệnh lý da liễu và bỏng.

Ngoài ra, những bông hoa trà, đặc biệt là trà hoa vàng, còn được dùng để pha trà. Loại trà này được cho là giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, vừa đẹp mắt vừa mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm.

Vì vậy, trồng một chậu hoa trà trong sân không chỉ để làm cây cảnh phong thủy mà còn là vị thuốc, sẵn sàng được tận dụng khi cần.

Lưu ý, khi sử dụng bất kỳ bộ phận nào của cây hoa trà với mục đích y khoa, cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Cách trồng và chăm sóc cây hoa trà

Loại cây là biểu tượng của vượng tài, sung túc: Nhiều nhà trồng mà không biết nó còn là thuốc- Ảnh 8.

Một cây hoa trà (Ảnh minh họa).

Hoa trà là cây cảnh có sức sống bền bỉ, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ mùa đông rét buốt đến mùa hè nắng nóng. Cây có thể trồng ngoài sân vườn hoặc trong chậu, đặt ở ban công, hiên nhà đều phù hợp.

Loại cây này ưa ánh sáng đầy đủ, nhưng vào mùa hè nắng gắt vẫn cần một chút bóng râm để không bị cháy lá. Khi chọn vị trí trồng, nên đặt cây ở nơi thoáng, tránh chỗ đọng nước.

Cây thích đất giữ ẩm vừa phải, tơi xốp, giàu dinh dưỡng, nhưng nếu quá ẩm, đặc biệt là trong chậu, rễ có thể bị úng.

Vào những tháng nắng nóng, cần tưới nước thường xuyên hơn, song vẫn đảm bảo nguyên tắc “ẩm nhưng không sũng nước”.

Tổng hợp

Người xưa dặn: Tránh xa 5 loại cây “âm” này vì dễ rước vận xấu vào nhà

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

