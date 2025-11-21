Người xưa dặn: Tránh xa 5 loại cây “âm” này vì dễ rước vận xấu vào nhà
Nhiều gia đình thích trồng cây trước sân để lấy bóng mát, lọc không khí. Nhưng theo phong thủy dân gian, có những loại cây mang tính “âm”, trồng sai chỗ có thể khiến nhà thiếu sáng, ẩm thấp, dễ xui rủi về sức khỏe và tài lộc. Dưới đây là 5 loại cây được người xưa dặn nên tránh.
Vì sao lại nói “cây có âm – dương”?
Trong phong thủy truyền thống, những không gian con người sinh sống được gọi là “nhà dương”, vì thế ưu tiên trồng cây mang khí dương – tươi sáng, thông thoáng, dễ chăm, tạo sinh khí. Ngược lại, một số cây thuộc nhóm “âm” vì:
- Tán quá rậm, che sáng, khiến nhà tối ẩm.
- Gốc lớn, rễ mạnh, phá nền móng.
- Ra bông tơ gây dị ứng, mất vệ sinh.
- Gắn với các quan niệm dân gian về chia ly, bệnh tật, u tối.
Người xưa gọi chung là “cây âm” – không phải theo nghĩa tâm linh, mà chủ yếu là tính chất sinh học + ảnh hưởng đến đời sống.
Và dân gian có câu: “Trồng năm cây âm trong sân, nhà dễ gặp tai ương – nghèo đói.” Năm loại cây ấy là gì?
1. Cây keo
Vì sao người xưa kiêng?
- Vân gỗ dễ tạo hình giống khuôn mặt, vào buổi tối nhìn u ám, gây cảm giác bất an.
- Tán keo rất rậm, trồng sát nhà làm che nắng – chắn gió, khiến bên trong luôn tối ẩm.
- Keo dễ trở thành ổ trú của côn trùng, rắn nếu thân cây rỗng.
- Khả năng hút sét mạnh khi cây cao vượt mái nhà.
Ảnh hưởng thực tế:
Nhà thiếu sáng → ẩm mốc → dễ bệnh hô hấp, nấm mốc đồ đạc → tài khí khó lưu thông.
2. Cây dương
Vì sao nên tránh?
- Lá dương phát ra tiếng xào xạc lớn, nhất là ban đêm, gây mất ngủ, bất an.
- Bông tơ của cây dương dễ gây dị ứng, bám bụi khắp nhà.
- Rễ dương rất khỏe, có thể phá vỡ nền móng, nghiêng tường, nứt sân.
- Rơi lá cực nhiều → tốn công dọn, nếu để mục gây trơn trượt + ổ bệnh.
Ảnh hưởng thực tế:
Giấc ngủ kém + vệ sinh kém → dễ stress, tốn công sức và tiền bảo trì nhà.
3. Cây liễu
Người xưa không thích liễu vì:
- “Liễu” đồng âm với “chảy trôi”, sợ tài sản – may mắn “trôi mất”.
- Thường xuất hiện trong tảo mộ, đám tang, mang ý nghĩa chia ly.
- Rễ liễu cực mạnh, có thể phá tường, đội nền.
Vấn đề về sức khỏe – vệ sinh:
- Liễu ra bông tơ theo mùa, gây dị ứng, châm chích mắt – mũi.
- Bông tơ dễ bén lửa → nguy cơ cháy cao.
4. Cây dâu tằm
Lý do kiêng trồng trước nhà:
- Rễ dâu phát triển quá nhanh, có thể đâm vào tường – móng.
- Tán dâu lớn, che sáng nhiều, khiến nhà tối, ẩm và nặng mùi.
Ảnh hưởng thực tế:
- Nhà thiếu sáng lâu dài → ẩm mốc → ảnh hưởng đường hô hấp và tâm trạng người trong nhà.
5. Cây thông
Vì sao không hợp sân nhà?
- Vân gỗ thông nhìn xa dễ giống gương mặt người, tạo cảm giác nặng nề.
- Thông thường xuất hiện nhiều ở nghĩa trang, mang cảm giác u tịch.
- Tán thông rụng lá kim dày, khó quét – dễ mục, gây bẩn sân và tắc cống.
Nguy cơ khác:
- Lá thông khô rất dễ bắt lửa, gây cháy vào mùa hanh khô.
Kết luận: Không phải mê tín – mà là cách người xưa tối ưu hóa cuộc sống
Người xưa dặn không trồng keo – dương – liễu – dâu tằm – thông trong sân không phải để gieo sợ hãi, mà vì:
- Chúng che nắng quá mạnh → nhà tối – ẩm – dễ bệnh
- Rễ phá nền, phá tường → tốn tiền sửa chữa
- Rụng lá hoặc bông tơ nhiều → mất vệ sinh, gây dị ứng
- Tiếng động – hình dáng u ám → ảnh hưởng tâm lý, giấc ngủ
...và tồn tại trong văn hóa dân gian như biểu tượng không lành
Nếu muốn sân nhà sáng – thoáng – vượng khí, bạn có thể thay bằng:
- Cau vua, cau cảnh
- Dừa cảnh
- Tùng la hán
- Nguyệt quế
- Bàng Đài Loan
- Khế, ổi, chanh (để ăn trái)
Những cây này tính “dương” mạnh, đẹp, dễ chăm, thân thiện phong thủy và ít ảnh hưởng nền móng.
