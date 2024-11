Loại củ hay bị "xa lánh" vì gây mùi lại là thần dược bổ tim, ngừa ung thư

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các hợp chất organosulfur và flavonoid trong hành tây giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Allicin trong hành tây có tác dụng thư giãn mạch máu, giúp hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Ngăn ngừa hình thành cục máu đông: Hành tây có đặc tính chống đông máu, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Hành tây tốt cho sức khỏe tim mạch nhưng không phải ai cũng biết. Ảnh: Healthline

Phòng ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa và hợp chất organosulfur trong hành tây có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Hợp chất organosulfur trong hành tây có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày.

Trong khi đó, chất xơ và các chất chống oxy hóa trong hành tây giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng, ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Quercetin trong hành tây có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi.3

Tăng cường hệ miễn dịch

"Bổ sung hành tây vào bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản để tăng cường hệ miễn dịch. Nguồn vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong hành tây sẽ giúp cơ thể bạn thêm khỏe mạnh, chống lại các bệnh nhiễm trùng hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Chất xơ trong hành tây chính là "thức ăn" nuôi dưỡng các lợi khuẩn sống trong đường ruột của chúng ta. Khi được cung cấp đủ chất xơ, các lợi khuẩn này sẽ phát triển mạnh mẽ, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa khác.

Hành tây giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Ảnh: Istock

Kiểm soát đường huyết

Hành tây chứa chromium, một khoáng chất giúp điều hòa lượng đường trong máu. Ngoài ra, hợp chất organosulfur trong hành tây cũng có tác dụng tăng cường sản xuất insulin, giúp kiểm soát đường huyết, phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Cải thiện sức khỏe xương

Mặc dù hành tây không phải là nguồn cung cấp canxi dồi dào nhất, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương. Hành tây chứa một lượng đáng kể vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt và collagen – thành phần cấu tạo nên các mô liên kết, bao gồm cả xương.

Hành tây giàu các hợp chất lưu huỳnh như quercetin, một chất chống viêm mạnh mẽ có thể giúp giảm quá trình thoái hóa sụn và tăng cường mật độ xương. Ngoài ra, hành tây còn chứa một lượng nhỏ các khoáng chất khác như kali, mangan, đồng – tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương khớp.

Chống viêm

Với khả năng chống viêm mạnh mẽ, quercetin trong hành tây trở thành "vị cứu tinh" cho những người mắc các bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm như viêm khớp, hen suyễn và dị ứng. Việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tốt cho sức khỏe mắt

Hành tây chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như quercetin và lutein. Đây là những "chiến binh" dũng cảm giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng tấn công các tế bào khỏe mạnh, gây ra nhiều bệnh tật, trong đó có các bệnh về mắt.