Loại gia vị quen của người Việt khiến da chảy xệ sớm

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, mắm và muối là hai gia vị gần như luôn xuất hiện trên mâm cơm. Từ nước mắm, mắm tôm đến mắm nêm, dưa muối, cà muối... tất cả đều tạo nên hương vị quen thuộc khó thay thế. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy lại tồn tại một mặt trái ít ai ngờ: tiêu thụ quá nhiều các loại gia vị mặn này chính là tác nhân âm thầm khiến da xuống cấp, giảm đàn hồi và chảy xệ sớm hơn tuổi thật.

Thói quen ăn mặn khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng tích nước. Natri trong muối có xu hướng hút và giữ nước, dẫn đến hiện tượng sưng phù - đặc biệt rõ nhất ở vùng mắt, má và cằm. Khi mặt thường xuyên bị "phù nề" nhẹ, cấu trúc da bị kéo giãn quá mức, khiến các sợi collagen và elastin chịu áp lực liên tục. Về lâu dài, da trở nên lỏng lẻo, mất nét và dễ chảy xệ hơn, dù bạn vẫn duy trì chăm sóc da đầy đủ.

Điều đáng nói là nhiều người chỉ chú ý đến muối tinh mà quên mất rằng nước mắm và các loại mắm lên men khác chứa hàm lượng muối rất cao. Một bát nước mắm pha ăn kèm có thể chứa lượng natri tương đương, thậm chí nhiều hơn cả một thìa muối. Khi tiêu thụ quá thường xuyên, lượng natri dư thừa sẽ khiến cơ thể giữ nước mạnh mẽ hơn, khiến khuôn mặt trông nặng nề, thiếu sắc nét và dễ lão hóa. Các chuyên gia da liễu cho rằng ăn mặn là một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh không kém gì việc tiếp xúc với ánh nắng hay sử dụng nhiều đường.

Không chỉ gây phù, ăn quá nhiều mắm muối còn khiến da trở nên khô và thiếu nước. Khi cơ thể mất nước, da lập tức trở nên sần sùi, xỉn màu và thiếu sức sống. Đặc biệt, vùng da quanh mắt, nơi vốn rất mỏng, dễ xuất hiện nếp nhăn li ti, thậm chí hằn rõ khi biểu cảm. Làn da thiếu nước cũng phục hồi chậm, dễ kích ứng và khó duy trì sự căng mịn mặc dù vẫn sử dụng mỹ phẩm đều đặn. Đây chính là lý do nhiều người cảm thấy da "xuống cấp" nhanh dù vẫn chăm dưỡng thường xuyên.

Tất nhiên, không phải vì vậy mà bạn phải loại bỏ hoàn toàn nước mắm hay muối khỏi khẩu phần. Việc cần làm là điều chỉnh lại thói quen ăn uống để bảo vệ làn da tốt hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị giảm lượng muối trong nấu nướng, hạn chế chấm mắm quá đậm, ưu tiên những món hấp, luộc hoặc chế biến ít gia vị. Bên cạnh đó, uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải bớt natri và hạn chế tình trạng giữ nước. Việc bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, cam, khoai lang, rau xanh cũng giúp cân bằng điện giải, giảm tác động tiêu cực của muối lên da.

Việc thay đổi thói quen tuy nhỏ nhưng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt: khuôn mặt bớt sưng, đường nét sắc hơn, da căng và đàn hồi tốt hơn.