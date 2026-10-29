Loại lá được Trung Quốc ví như "lá tiên", làm dịu phổi, tốt cho gan và mắt: Việt Nam không thiếu

Trong cuộc sống, nhiều người thường xuyên thức khuya, sử dụng mắt quá mức, thích ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ. Cộng thêm thời tiết thu đông hanh khô, gan dễ “bốc hỏa”, khiến cơ thể thường xuất hiện các triệu chứng khó chịu như mắt khô, nhìn mờ, cổ họng khô ngứa, ho khan, tâm trạng bồn chồn, chóng mặt và nóng trong người.

Trong số các nguyên liệu thảo mộc, lá dâu tằm được dân gian ca ngợi là “lá tiên”, theo trang tin Trung Quốc Sohu. Đây là nguyên liệu vừa dùng làm thực phẩm, vừa được sử dụng trong y học cổ truyền, có tính thanh mát, không quá lạnh cũng không gây khô nóng. Theo Sohu, lá dâu tằm có tác dụng thanh can hỏa, làm dịu tình trạng khô nóng ở phổi, sáng mắt và bảo vệ mắt, đồng thời giúp giải tỏa khí nóng tích tụ trong cơ thể.

Cây dâu tằm là một loại cây rất thân thuộc đối với người dân Việt Nam từ bao đời nay. Nhiều người thường ví von dâu tằm chính là thứ “tiên dược” trời ban cho con người bởi những tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của nó. Tất cả các bộ phận của cây dâu tằm như lá, thân, vỏ, rễ, cành… đều được dùng làm thuốc, theo trang tin điện tử Trạm y tế phường 16 quận 4 (cũ), TP HCM.

Theo Sohu, kiên trì dùng lá dâu tằm kết hợp với các nguyên liệu khác để nấu nước uống có thể giúp thanh can hạ hỏa, làm dịu tình trạng khô nóng ở phổi và giảm mỏi mắt. Nhờ đó, cảm giác nóng trong được xoa dịu, phổi dễ chịu hơn, gan được thư giãn, đôi mắt trở nên sáng khỏe, cơ thể cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Dưới đây là 4 loại trà lá dâu tằm dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày, được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trà lá dâu tằm và hoa cúc

Nguyên liệu: 6 g lá dâu tằm khô, 3 g hoa cúc và lượng nước vừa đủ.

Cách làm: Rửa nhanh lá dâu tằm và hoa cúc, cho vào nồi cùng 500 ml nước. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 8 phút. Tắt bếp, ủ thêm 3 phút, để nguội bớt rồi uống như trà.

Công dụng:

Đây là sự kết hợp quen thuộc nhằm thanh can, sáng mắt và làm dịu tình trạng nóng trong. Loại trà này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên sử dụng điện thoại, thức khuya, làm việc nhiều bằng mắt hoặc có biểu hiện can hỏa vượng.

Lá dâu tằm có tác dụng khu phong, thanh nhiệt, bình can và tả hỏa, giúp làm dịu tình trạng nóng tích tụ ở gan, từ đó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như chóng mặt, bồn chồn và đắng miệng do can hỏa vượng. Trong khi đó, hoa cúc giúp thanh can, sáng mắt, khu phong và tán nhiệt, hướng đến các biểu hiện như mắt khô, nhìn mờ, mỏi mắt, khô mắt và đỏ mắt.

Theo Sohu, sự kết hợp của hai nguyên liệu này giúp thanh can hỏa mà không làm tổn thương tỳ vị, khu phong, giảm khô nóng mà không làm hao tổn khí huyết. Uống thường xuyên được cho là giúp làm dịu tình trạng nóng trong, giữ cho đôi mắt ẩm và sáng hơn, giảm cảm giác mệt mỏi, khô rát ở mắt, đồng thời giúp tâm trạng ổn định, dễ chịu hơn.

Trà lá dâu tằm và quả la hán

Nguyên liệu: 8 g lá dâu tằm khô, 1/4 quả la hán và lượng nước vừa đủ.

Cách làm: Rửa sạch lá dâu tằm, bẻ nhỏ quả la hán rồi cho cả hai vào nồi nước. Đun sôi, hạ nhỏ lửa và nấu khoảng 10 phút. Không cần thêm đường vì quả la hán vốn có vị ngọt thanh. Để nguội bớt rồi uống.

Công dụng:

Thời tiết thu đông hanh khô có thể khiến phổi bị ảnh hưởng, gây ra các triệu chứng như ho khan không có đờm, cổ họng khô ngứa, cảm giác vướng ở họng, khô miệng và khô mũi. Theo Sohu, trà lá dâu tằm kết hợp quả la hán là thức uống tự nhiên giúp làm dịu phổi và cổ họng.

Lá dâu tằm giúp làm dịu tình trạng khô nóng ở phổi, khu tán phế nhiệt và loại bỏ khí nóng tích tụ. Quả la hán được gọi là “loại quả dưỡng phổi tự nhiên”, có tác dụng sinh tân, giải khát, làm dịu cổ họng và giảm ho, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng khô rát, sưng đau ở họng.

Kết hợp hai nguyên liệu được cho là giúp tăng hiệu quả làm dịu tình trạng khô nóng ở phổi, bổ sung độ ẩm và giảm những khó chịu đường hô hấp do thời tiết hanh khô. Những người thường xuyên khô họng, ho khan hoặc phải nói nhiều có thể tham khảo loại trà này để làm dịu cổ họng, giúp đường hô hấp dễ chịu hơn.

Trà lá dâu tằm và xuyên bối mẫu

Nguyên liệu: 7 g lá dâu tằm khô, 3 g xuyên bối mẫu và lượng nước vừa đủ.

Cách làm: Rửa sạch lá dâu tằm, nghiền nhẹ xuyên bối mẫu rồi cho cả hai vào nồi nước. Đun sôi, hạ nhỏ lửa và nấu khoảng 12 phút. Lọc bỏ bã, lấy nước trà để uống.

Công dụng:

Loại trà này được giới thiệu là phù hợp với tình trạng có nhiều đờm, ho, khô nóng ở phổi hoặc cảm giác nóng tức trong lồng ngực do phế nhiệt. Lá dâu tằm giúp thanh tả phế nhiệt, điều hòa phế khí, hỗ trợ giải tỏa tình trạng khô nóng tích tụ ở phổi.

Xuyên bối mẫu có tính hơi lạnh, được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, hóa đờm, làm ẩm phổi và tán kết. Nguyên liệu này có thể giúp làm loãng đờm đặc, giảm đờm do tình trạng phổi khô nóng và xoa dịu cảm giác khó chịu khi ho kéo dài.

Sự kết hợp giữa lá dâu tằm và xuyên bối mẫu được mô tả là vừa thanh nhiệt vừa dưỡng ẩm. Loại trà này hướng đến việc hỗ trợ cải thiện tình trạng ho khan do phế nhiệt, đờm nhiều và đặc, phế khí không thông suốt. Uống thường xuyên có thể giúp cải thiện môi trường bên trong phổi, giải tỏa tình trạng phế khí uất kết và giúp việc hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trà lá dâu tằm và mạch môn

Nguyên liệu: 6 g lá dâu tằm khô, 8 g mạch môn và lượng nước vừa đủ.

Cách làm: Ngâm mạch môn trong nước ấm khoảng 5 phút, rửa sạch lá dâu tằm rồi cho cả hai vào nồi cùng lượng nước vừa đủ. Đun nhỏ lửa khoảng 10 phút, để nguội bớt rồi uống.

Công dụng:

Nhiều người bị can hỏa vượng đồng thời gặp tình trạng âm dịch trong cơ thể suy giảm, dẫn đến cảm giác vừa khô vừa nóng, miệng lưỡi khô, da khô, bồn chồn và mất ngủ. Nếu chỉ tập trung thanh hỏa mà không chú ý dưỡng âm, cơ thể có thể bị hao tổn tân dịch. Vì vậy, loại trà này kết hợp hai mục tiêu là thanh nhiệt và dưỡng âm.

Lá dâu tằm giúp thanh nhiệt, sơ can và làm dịu hư hỏa, hỗ trợ cải thiện tình trạng nóng âm ỉ ở gan cũng như các biểu hiện như bồn chồn, mất ngủ và khô mắt. Mạch môn có tác dụng dưỡng âm, sinh tân và làm ẩm các tạng phủ, bổ sung lượng tân dịch bị hao hụt, từ đó hỗ trợ giảm khô nóng toàn thân.

Sự kết hợp này được mô tả là vừa giúp thanh nhiệt, vừa bổ sung độ ẩm cho cơ thể. Lá dâu tằm thiên về thanh nhiệt, trong khi mạch môn thiên về dưỡng âm, sinh tân. Uống lâu dài có thể giúp làm dịu can hỏa, dưỡng phổi, bổ sung tân dịch và cải thiện tình trạng cơ thể thường xuyên khô nóng.

Lưu ý khi sử dụng

Lá dâu tằm được dân gian xem là nguyên liệu dưỡng sinh có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm, thảo mộc khác nhau nhằm hỗ trợ thanh can, sáng mắt, giảm nóng trong, làm dịu phổi, giảm ho và bổ sung tân dịch. Tuy nhiên, đây chỉ là những thức uống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông thường, không thể thay thế thuốc điều trị. Người có tỳ vị hư hàn hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt nên sử dụng với lượng vừa phải, Sohu viết.