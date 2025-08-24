Loại ống hút không chỉ khó dùng còn âm thầm gây hại sức khỏe

Dạo gần đây, báo chí quốc tế đưa tin Mỹ chính thức dừng việc bắt buộc sử dụng và mua sắm ống hút giấy. Nghe qua thì tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thực tế lại khiến không ít người thở phào. Bởi thú thật, nhiều người vốn đã “dị ứng” với loại ống hút này từ lâu uống nửa cốc trà sữa, ống đã mềm oặt, thậm chí còn có mùi giấy ngai ngái, khiến trải nghiệm mất hết ngon miệng.

Nhưng vấn đề của ống hút giấy không dừng lại ở chuyện bất tiện. Các chuyên gia cảnh báo, loại ống tưởng như “thân thiện với môi trường” này thực chất lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn ta nghĩ.

Vì sao ống hút giấy từng “lên ngôi”?

Câu chuyện bắt đầu từ nỗi lo về rác thải nhựa. Theo báo cáo “Ô nhiễm nhựa Trung Quốc”, năm 2020, lượng nhựa tiêu thụ tại Trung Quốc lên tới 90,87 triệu tấn, gần bằng 2/3 lượng gạo cả nước tiêu thụ trong năm đó. Nhựa khó phân hủy, chôn lấp không giải quyết được, đốt lại thải độc ra môi trường, còn khi trôi ra biển, chúng trở thành hiểm họa với sinh vật đại dương. Chưa kể những hạt “vi nhựa” li ti đã được tìm thấy trong máu, não, gan, thận và thậm chí cả nhau thai của con người.

Trước áp lực này, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia đã siết chặt quy định về nhựa dùng một lần. Kể từ năm 2021, lệnh cấm ống hút nhựa không phân hủy được áp dụng rộng rãi, và ống hút giấy nhanh chóng trở thành lựa chọn thay thế.

Ống hút giấy: vừa bất tiện, vừa không sạch sẽ như tưởng

Thứ nhất, tính “thân thiện môi trường” của ống hút giấy thực chất không trọn vẹn. Sản xuất giấy đồng nghĩa với việc chặt cây, thải nước bẩn, trong khi để tăng độ bền, nhiều loại ống còn được phủ nhựa bên trong. Nói cách khác, chúng cũng chẳng hề “xanh” như quảng cáo.

Thứ hai, trải nghiệm dùng ống hút giấy bị chê thậm tệ. Người dùng than phiền ống hút ngấm nước nhanh, dễ xẹp lép, có vị giấy và đặc biệt là… khó đâm thủng lớp màng nilon của ly đồ uống.

Quan trọng nhất và cũng là mối lo lớn nhất nằm ở nguy cơ sức khỏe. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy, 90% ống hút giấy được kiểm nghiệm có chứa PFAS, nhóm hóa chất còn được gọi là “chất vĩnh cửu”. PFAS đã được chứng minh làm tăng khả năng di căn của tế bào ung thư đại trực tràng, đồng thời liên quan đến các bệnh tuyến giáp, rối loạn nội tiết, giảm khả năng sinh sản và làm suy yếu hệ miễn dịch.

Vậy, chúng ta nên chọn loại ống hút nào?

Các chuyên gia gợi ý một số giải pháp thay thế:

- Ống hút inox: bền, an toàn, không chứa PFAS nhưng cần vệ sinh kỹ.

- Ống hút thủy tinh: đẹp, sạch, dễ tái sử dụng nhưng dễ vỡ.

- Ống hút PLA từ tinh bột ngô hoặc sắn: có thể phân hủy trong môi trường công nghiệp, trải nghiệm gần giống nhựa truyền thống.

- Ống hút nhựa: vẫn tiện lợi và rẻ, song gây ô nhiễm môi trường, chỉ nên dùng hạn chế.

Rõ ràng, ống hút giấy không hề “hoàn hảo” như nhiều người từng nghĩ. Lựa chọn thay thế nào cũng có ưu nhược riêng, quan trọng nhất vẫn là thói quen tiêu dùng văn minh: hạn chế đồ dùng một lần và ưu tiên giải pháp thân thiện thực sự với cả sức khỏe lẫn môi trường.

