Loại quả ngọt thanh mát giúp giải nhiệt cơ thể, kiểm soát đường huyết, tiêu hóa khỏe, ngủ ngon hơn: Mùa hè người Việt cực chuộng

Quả bầu là loại quả phổ biến, quen thuộc với người Việt bởi vị ngọt thơm, lành tính và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Bầu được trồng nhiều ở các vùng nóng trên thế giới. Quả bầu thường dùng để nấu canh, làm các món xào hoặc ép nước uống. Trong 100g bầu có chứa 95% là nước nên có thể cung cấp nước cho cơ thể, giúp giải nhiệt và cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu khác như phốt pho, canxi, vitamin B2, vitamin C,...

Bầu được ưa chuộng vào mùa hè bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc

Theo Đông Y, bầu tính mát, công hiệu giải nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận phổi, trừ ngứa, dùng để trị các triệu chứng như trướng bụng, phổi nóng, ho, tiểu đường,.. Vỏ, rau, hoa và cả rễ cây bầu đều có những công dụng nhất định. Dưới đây là lợi ích sức khỏe quả bầu mang lại đã được y học hiện đại chứng minh:



Kiểm soát đường huyết

Quả bầu giàu chất xơ, hàm lượng chất béo cũng như lượng đường thấp, phù hợp trong chế độ ăn của người mắc bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất quả bầu có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Nghiên cứu của Viện Công nghệ Hóa học Ấn Độ năm 2013 cho thấy nước ép của quả bầu có thể ức chế hoạt động của 1 enzyme gây giảm độ nhạy insulin, từ đó góp phần ổn định đường huyết. Trong các bài thuốc dân gian, quả bầu là món ăn - vị thuốc tốt cho người đang cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo Đông Y, bầu tính mát, có thể trị trướng bụng, phổi nóng, ho, tiểu đường,...

Hỗ trợ giảm cân

Quả bầu rất ít calo, chủ yếu là nước nên có thể thêm vào chế độ ăn của người đang muốn giảm cân, kiểm soát cân nặng.

Làm đẹp da, ngăn lão hóa

Bầu là nguồn cung cấp vitamin C và kẽm dồi dào có thể mang lại nhiều lợi ích cho da. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại do tia cực tím gây ra. Loại vitamin này cũng có thể giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da, chẳng hạn như da chảy xệ, củng cố hàng rào bảo vệ da. Bầu có tính mát nên có thể ngăn ngừa mụn nhọt, mụn trứng cá do nóng trong.

Kiểm soát huyết áp, ngừa bệnh tim

Hàm lượng chất xơ cao, cùng các khoáng chất, chất chống oxy hóa trong quả bầu có thể giúp kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.



Tốt cho não, giúp ngủ ngon

Một số hoạt chất trong quả bầu được chứng minh có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và tốt cho trí nhớ, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Tiêu hóa tốt hơn

Ăn bầu giúp cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa, giảm cảm giác chướng bụng, đầy hơi và ngăn ngừa táo bón nhờ hàm lượng chất xơ và nước cao.

Giữ nước cho cơ thể

Thời tiết nắng nóng mùa hè dễ làm cơ thể bị mất nước, dẫn đến tình trạng chóng mặt, hạ huyết áp, tăng nhịp tim. Chính vì vậy cần bổ sung nhiều nước cho cơ thể cùng các loại thực phẩm giúp giữ nước hiệu quả như bầu để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài những công dụng kể trên, quả bầu còn có giúp lợi tiểu, đào thải độc tố khỏi cơ thể hiệu quả hơn, tăng cường chức năng gan và sức khỏe miễn dịch, ngừa các bệnh hô hấp, chống ho,...

Bầu tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá 3 quả/tuần

Lưu ý khi sử dụng quả bầu

Quả bầu tốt cho sức khỏe nhưng vì có tính lạnh nên những người cơ địa hàn, hay bị lạnh bụng không nên sử dụng loại quả này. Bên cạnh đó cần lưu ý nếu phát hiện quả bầu bị đắng nên bỏ cả quả bầu đó đi, nếu không có thể bị ngộ độc, buồn nôn, đau bụng. Một tuần không nên ăn quá 3 quả bầu để tránh tác dụng phụ.

(Tổng hợp)