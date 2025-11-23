Loại rau người Trung Quốc ví là "rau thần": Mọc đầy Việt Nam nhưng nhiều người sợ không ăn

Theo Sohu, rau diếp cá được người Trung Quốc ví là “rau thần”. Họ cho rằng loại rau này có chứa “kháng sinh tự nhiên” cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Bộ Y tế Trung Quốc cũng cho biết, rau diếp cá không chỉ là một loại thực phẩm mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Toàn bộ cây diếp cá, từ rễ tới lá, đều có thể ăn được và làm thuốc (Ảnh minh họa).

Tại Việt Nam, rau diếp cá mọc dại hoặc được trồng ở rất nhiều vùng miền. Từ xa xưa, người Việt cũng đã lấy rau diếp cá để hỗ trợ điều trị giải độc, thanh nhiệt, làm đẹp, giải cảm, chữa ho,... Loại rau này cũng được dùng làm rau ăn kèm trong rất nhiều món ăn nổi tiếng như bún, gỏi cuốn,... Thế nhưng, nhiều người không dám ăn rau diếp cá vì cho rằng nó có mùi tanh, khó ăn.

Kho hoạt chất sinh học quý trong một loại rau dân dã

Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và báo Sức khỏe và Đời sống, các nghiên cứu hiện đại cho thấy toàn cây diếp cá chứa hàm lượng tinh dầu đặc trưng với các hợp chất như methylnonylketon, decanonylacetaldehyde, quercetin, isoquercitrin,… Đây đều là những hoạt chất có khả năng kháng viêm, sát khuẩn, lợi tiểu và hỗ trợ tăng sức bền thành mạch.

Trà rau diếp cá (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, các dẫn xuất quercetin đã được chứng minh có tác dụng giảm phản ứng viêm, hỗ trợ chống oxy hóa, giúp cơ thể đối phó tốt hơn với những tổn thương mạch máu và nhiễm trùng.

Một số nghiên cứu từ Trung Quốc còn ghi nhận chiết xuất diếp cá có khả năng ức chế virus HSV-1 (gây ra bệnh Herpes), virus cúm, thậm chí một dạng giống virus SARS trong điều kiện thí nghiệm. Chính vì vậy, diếp cá ngày càng được quan tâm như một dược liệu tiềm năng trong các sản phẩm hỗ trợ miễn dịch.

Bột rau diếp cá (Ảnh minh họa).

Trong Đông y, diếp cá được xếp vào nhóm dược liệu “thanh nhiệt - giải độc”. Cây có vị cay chua, tính mát, tác dụng vào phế kinh. Từ hàng trăm năm trước, dân gian đã dùng diếp cá trong các trường hợp nóng trong, tiểu ít, mẩn ngứa, viêm phổi, phế quản, hoặc các bệnh liên quan đến tích nhiệt.

Các thầy thuốc cổ truyền coi diếp cá như một vị thuốc có thể “tán nhiệt, lợi thủy, tiêu thũng”, nghĩa là giúp cơ thể hạ nhiệt, đào thải độc tố qua đường tiểu, giảm sưng viêm. Nhờ đặc tính mát và khả năng làm dịu, diếp cá cũng thường được dùng để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt nhẹ và làm giảm một số triệu chứng liên quan đến nóng gan.

Những cách sử dụng rau diếp cá hiệu quả nhất

Cây diếp cá rất dễ trồng (Ảnh minh họa).

Bạn có thể dùng rau diếp cá bằng cách ăn sống, làm nước ép, hãm trà hoặc sử dụng ngoài da. Khi ăn sống, nên ăn trong bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Khi ép nước, nên uống sau bữa ăn để tránh khó chịu dạ dày. Các cách dùng ngoài da gồm giã đắp lên vết thương hoặc đun lấy nước để rửa ngoài da.

Khi sử dụng diếp cá cần lưu ý: